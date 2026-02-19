अब 22 राज्यों में चलेगा SIR अभियान, नागरिकता व पहचान के इन दस्तावेजों को रखें तैयार

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) क्या है?

SIR मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की एक व्यापक प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम ही दर्ज हों. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा जाता है. वहीं जिन लोगों का निधन हो चुका है या जो किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं या स्थानांतरित किए जाते हैं. चुनाव आयोग ने 1951 से 2004 के बीच लगभग आठ बार SIR कराया है. आखिरी बार यह प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच संपन्न हुई थी. दिल्ली में 2008 में और उत्तराखंड में 2006 में भी व्यापक स्तर पर रिवीजन किया गया था. अब करीब दो दशक बाद फिर से राष्ट्रीय स्तर पर SIR कराया जा रहा है.