SIP से करोड़पति बनने का फॉर्मूला! कौन-सा निवेश बनाएगा 2.5 करोड़ का फंड?
सुरक्षित भविष्य के लिए सही समय पर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है. तो अगर आप अभी 30 साल के हैं तो आप 55 साल की उम्र तक करोड़पति बन सकते हैं. हां, तो चलिए समझते हैं कि आप 8000 रुपये, 9000 रुपये और 10,000 रुपये की छोटी मंथली सेविंग्स से 2.5 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बन सकते हैं.
SIP में निवेश से मिल सकती है बड़ी कमाई
SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो आजकल मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद और असरदार साबित हो रहा है. चाहे छोटे इन्वेस्टमेंट से लंबे समय में बड़ा फंड बनाना हो रिटायरमेंट की तैयारी करनी हो या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हों SIP हर लक्ष्य को मुमकिन बनाने में मदद करता है. लेकिन अगर आप कल के लिए 2.5 करोड़ रुपये का फंड बना रहे हैं तो सोचें कि 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, या 10,000 रुपये में से कौन सा इन्वेस्टमेंट काम करेगा.
SIP क्या है? निवेश शुरू करने का सरल तरीका
SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान और मॉडर्न तरीका है जिसमें इन्वेस्टर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करता है. चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा SIP सभी के लिए सही है क्योंकि इसे बहुत कम अमाउंट से शुरू किया जा सकता है. SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग है यानी आपको कमाए गए पैसे पर रिटर्न मिलता है जिससे आपका फंड समय के साथ तेज़ी से बढ़ता है.
पहले कदम से ही फायदा बढ़ता है
SIP के बारे में एक बात साफ़ है जल्दी और सही समय पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. अगर आप 55 साल की उम्र तक 2.5% का फ़ंड चाहते हैं तो आपको 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, और 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट, जिनसे 15% रिटर्न मिलता है आपको 25 साल में करोड़पति बनने में कैसे मदद कर सकते हैं
हर महीने ₹8,000 बचाकर आप मजबूत भविष्य बना सकते हैं
अगर आप हर महीने 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 25 साल में 15% रिटर्न के साथ 2 रुपये करोड़ तक के मालिक बन सकते हैं. हां, अगर 8,000 रुपये की SIP से 15% रिटर्न मिलता है तो यह फंड 25 साल में पक्का बन जाएगा. 8,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 25 साल में 24,000,000 रुपये मिलेंगे. इससे 2 करोड़ रुपये का वेल्थ गेन होगा. इसका मतलब है कि 55 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 2.2 करोड़ रुपये का फंड होगा.
अगर आप हर महीने ₹9000 लगाएं तो आगे कितना फंड बनेगा?
हां, अगर आप 9,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 25 साल में आसानी से 2.5 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं. हालांकि इस फंड को 25 साल तक 15% का एवरेज रिटर्न चाहिए. तभी यह फंड बन पाएगा. 25 साल के लिए SIP में 9,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 27 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा. आपका वेल्थ गेन 2.2 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. 25 साल बाद मैच्योरिटी पर आपके पास 2.5 करोड़ रुपये का फंड होगा.
हर महीने ₹10,000 लगाने से भविष्य में मजबूत राशि बन सकती है
अब बात करते हैं कि 55 साल की उम्र में या 25 साल में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको कितना अमीर बना देगा. 25 साल तक 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर टोटल इन्वेस्टमेंट फंड की कीमत 30 लाख रुपये होगी. इससे 2.5 करोड़ रुपये का वेल्थ गेन होगा. हालांकि मैच्योरिटी पर, यह फंड लगभग 3 करोड़ रुपये का होगा. हां, 25 साल बाद 15% रिटर्न 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 2.8 करोड़ रुपये में बदल देगा.
अभी से अपनी आर्थिक प्रगति की राह पर चलें
अगर आपकी महीने की इनकम 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, या 10,000 रुपये भी है तो आप सिर्फ़ 25 साल में करोड़पति बन जाएंगे. हालांकि 2.5 करोड़ रुपये का फंड पाने के लिए एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम चुनें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें. तभी 25 साल बाद जब आपके पास 2.5 करोड़ रुपये का फंड होगा आपको एहसास होगा कि आज आपने जो डिसिप्लिन शुरू किया है उसने आपकी आने वाली ज़िंदगी को कितना सुरक्षित और खुशहाल बना दिया है. (ध्यान दें: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं समझना चाहिए. अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें.)