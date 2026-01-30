Rejected reality show contestants: रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिए गए थे ये सितारे, आज करोड़ों के हैं मालिक, एक गाने के लिए लाखों में लेते हैं फीस

नेहा कक्कड़

टैलेंटेड और एनर्जेटिक नेहा कक्कड़ ने भी अपनी यात्रा Indian Idol (सीजन 2, 2006) से शुरू की थी. वे केवल 18 साल की थीं और जल्दी ही शो से एलिमिनेट हो गईं. लेकिन उनकी अनोखी आवाज ने उन्हें करोड़ों फैंस दिलाई और आज वे खुद रियलिटी शो की जज बन चुकी हैं. नेट वर्थ की बात करें तो सिंगर 112 करोड़ की मालिक है और एक गाने के लिए लगभग 15-20 लाख चार्ज करती हैं.