Rejected reality show contestants: रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिए गए थे ये सितारे, आज करोड़ों के हैं मालिक, एक गाने के लिए लाखों में लेते हैं फीस
Rejected reality show contestants: भारत में रियलिटी शो फेमस होने का शानदार रास्ता है. कई प्रतिभागी जिन्हें शो में रिजेक्ट कर दिया गया, बाद में विजेताओं से भी ज्यादा लोकप्रिय बने. अरिजित सिंह, नेहा कक्कड़ और अन्य सितारे इसका जीवंत उदाहरण हैं.
रियलिटी शो से रिजेक्ट हुए सितारे
भारत में रियलिटी शो एकदम जल्दी फेमस होने और पहचान पाने का सबसे आसान रास्ता हैं. सिंगिंग हो या डांस, इन शो ने कई नामी सितारों को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में लाया है. कई प्रतिभागी ऐसे भी रहे हैं जिन्हें फिनाले तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वे विजेताओं से भी ज्यादा लोकप्रिय बन गए. आइए जानते हैं कुछ ऐसे सितारों के बारे में.
अरिजित सिंह
सिंगिंग के सुपरस्टार अरिजित सिंह ने अपने करियर की शुरुआत Fame Gurukul से की थी. ये उनका पहला सिंगिंग रियलिटी शो था, जब वे सिर्फ 18 साल के थे. हालांकि उन्हें शो में छठे स्थान पर एलिमिनेट कर दिया गया था. आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक बन चुके हैं और 414 करोड़ के मालिक है. वो एक गाने के लिए 20-25 लाख चार्ज करते हैं.
नेहा कक्कड़
टैलेंटेड और एनर्जेटिक नेहा कक्कड़ ने भी अपनी यात्रा Indian Idol (सीजन 2, 2006) से शुरू की थी. वे केवल 18 साल की थीं और जल्दी ही शो से एलिमिनेट हो गईं. लेकिन उनकी अनोखी आवाज ने उन्हें करोड़ों फैंस दिलाई और आज वे खुद रियलिटी शो की जज बन चुकी हैं. नेट वर्थ की बात करें तो सिंगर 112 करोड़ की मालिक है और एक गाने के लिए लगभग 15-20 लाख चार्ज करती हैं.
मोनाली ठाकुर
सोलफुल आवाज की मल्लिका मोनाली ठाकुर Indian Idol में नौवें स्थान पर आई थीं. उन्होंने Lootera का सवार लूं और Dum Laga Ke Haisha का मोह मोह के धागे जैसे हिट गाने गाए. 2015 में उन्होंने 'मोह मोह के धागे' के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीता. वो एक गाने के लिए 10-12 लाख लेती हैं.
राहुल वैद्य
राहुल वैद्य ने Indian Idol (सीजन 1) से अपनी पहचान बनाई और वे सेकंड रनर-अप रहे. उनकी 'बॉय नेक्स्ट डोर' इमेज ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया. उन्होंने टीवी और रियलिटी शो जैसे Bigg Boss और Laughter Chefs से भी फैंस बनाए. रिपोर्ट्स की मानें तो वो 20 करोड़ के मालिक है. वो लाइव शो करने के लिए 15 लाख लेते हैं.
जुबिन नौटियाल
जुबिन नौटियाल ने 2011 में X Factor से करियर की शुरुआत की. शो में वे टॉप 25 में नहीं पहुंच सके, लेकिन आज उनके कई हिट गाने हैं. उन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए भी गाने गाए हैं और फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है. आज वे 60-100 करोड़ के मालिक है और एक गाने के लिए 10-17 लाख चार्ज करते हैं.
विशाल मिश्रा
विशाल मिश्रा ने कई रियलिटी शो में ऑडिशन दिया, लेकिन कई बार रिजेक्ट हुए. उनका ब्रेकथ्रू गाना 'कैसे हुआ' (Kabir Singh) बना. आज वे इंडस्ट्री के फेमस सिंगर हैं.
मेयांग चांग
मेयांग चांग ने Indian Idol (सीजन 3) में भाग लिया और पांचवें स्थान पर रहे. विजेता न होने के बावजूद उन्होंने टीवी होस्ट और एक्टर के रूप में करियर बनाया. उन्होंने कई शो होस्ट किए और कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया.