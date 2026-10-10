मौत से कोई फरिश्ता नहीं… Nana Patekar पर विवाद के बीच Tanushree के सपोर्ट में उतरीं ये मशहूर सिंगर

'मौत किसी को फरिश्ता नहीं बनाती'- चिन्मयी श्रीपदा

चिन्मयी ने अपनी पोस्ट में कहा कि किसी इंसान की मौत से उसके खिलाफ लगे आरोप या विवाद अपने आप खत्म नहीं हो जाते. 2008 की फिल्मिंग से जुड़े कुछ दावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक जर्नलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सेट पर माहौल और तनुश्री की कार पर हुए कथित हमले के बारे में कुछ डिटेल्स कन्फर्म की थीं. चिन्मयी ने लिखा कि अगर नाना के काम से किसी पर असर पड़ा है, तो उनकी भावनाएं जायज हैं, लेकिन इससे तनुश्री का अनुभव कम नहीं होता.