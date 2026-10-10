मौत से कोई फरिश्ता नहीं… Nana Patekar पर विवाद के बीच Tanushree के सपोर्ट में उतरीं ये मशहूर सिंगर
Chinmayi Sripaada Support Tanushree: नाना पाटेकर की मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड सदमे में है, लेकिन एक पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है. एक्टर की मौत के बाद, तनुश्री दत्ता के एक बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. उन्होंने नाना पाटेकर के लिए ‘ईविल डेड’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब, सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने खुलकर तनुश्री का बचाव किया है.
तनुश्री दत्ता ने क्या कहा?
नाना पाटेकर की मौत पर तनुश्री दत्ता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई लोगों को उनका बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया. तनुश्री ने बाद में ट्रोलिंग पर अपनी नाराज़गी जताते हुए एक वीडियो जारी किया. उन्होंने सवाल किया कि जिस आदमी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसने उनकी ज़िंदगी पर असर डाला था, उसे 'ईविल डेड' कहने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है.
तनुश्री दत्ता ने 2018 में गंभीर आरोप लगाए
तनुश्री दत्ता ने 2018 में #MeToo मूवमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. एक्ट्रेस ने दावा किया था कि 2008 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत बर्ताव हुआ था. इन आरोपों के बाद, इस मामले ने बॉलीवुड में लंबी बहस छेड़ दी थी. नाना पाटेकर ने उस समय तनुश्री के आरोपों से इनकार किया था.
चिन्मयी श्रीपदा ने तनुश्री का बचाव क्यों किया?
सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने X पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए तनुश्री के लिए अपना सपोर्ट जताया. उन्होंने लिखा कि तनुश्री ने 2018 में अपनी बात रखी थी, और राया सरकार ने उनसे पहले 2017 में अपनी बात रखी थी. चिन्मयी के मुताबिक, तनुश्री एक इवेंट में जाने वाली थीं, जहां उनसे उस आदमी की मौत के बारे में सवाल किए जाने की उम्मीद थी, जिस पर उन्होंने हैरेसमेंट का आरोप लगाया था.
'मौत किसी को फरिश्ता नहीं बनाती'- चिन्मयी श्रीपदा
चिन्मयी ने अपनी पोस्ट में कहा कि किसी इंसान की मौत से उसके खिलाफ लगे आरोप या विवाद अपने आप खत्म नहीं हो जाते. 2008 की फिल्मिंग से जुड़े कुछ दावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक जर्नलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी सेट पर माहौल और तनुश्री की कार पर हुए कथित हमले के बारे में कुछ डिटेल्स कन्फर्म की थीं. चिन्मयी ने लिखा कि अगर नाना के काम से किसी पर असर पड़ा है, तो उनकी भावनाएं जायज हैं, लेकिन इससे तनुश्री का अनुभव कम नहीं होता.
नाना पाटेकर को लेकर क्या था पूरा विवाद?
तनुश्री और नाना पाटेकर के बीच विवाद 2008 की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था. तनुश्री ने आरोप लगाया था कि शूटिंग के दौरान उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और सेट से निकलते समय उनकी कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. सालों बाद, 2018 में, उन्होंने इस मुद्दे पर सबके सामने बात की, जो भारत में #MeToo मूवमेंट के दौरान बहुत विवादित हो गया था. नाना पाटेकर ने तनुश्री के आरोपों को गलत बताया था.