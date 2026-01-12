कार को भी पछाड़ गया स्कूटर! रेंज के मामले में बना नया चैंपियन

भारत में ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड नए EV लॉन्च कर रहे हैं और शानदार कामयाबियों का लक्ष्य बना रहे हैं. बेंगलुरु की ऐसी ही एक EV बनाने वाली कंपनी ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है जिसकी क्लेम्ड रेंज भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV, MG ZS EV से भी ज़्यादा है!