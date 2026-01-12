कार को भी पछाड़ गया स्कूटर! रेंज के मामले में बना नया चैंपियन
भारत में ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड नए EV लॉन्च कर रहे हैं और शानदार कामयाबियों का लक्ष्य बना रहे हैं. बेंगलुरु की ऐसी ही एक EV बनाने वाली कंपनी ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है जिसकी क्लेम्ड रेंज भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली EV, MG ZS EV से भी ज़्यादा है!
New high-range electric scooter:
बेंगलुरु की EV बनाने वाली कंपनी, Simple Energy ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है जो सिंगल चार्ज में 400 km की IDC-सर्टिफाइड रेंज देने का दावा करता है यह भारत में किसी भी स्कूटर के लिए सबसे ज़्यादा रेंज में से एक है.
Beats best-selling EV car:
यह रेंज भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV की बताई गई रेंज से ज़्यादा है जिसका मतलब है कि यह स्कूटर पॉपुलर EV कार के मुकाबले सिंगल चार्ज में ज़्यादा दूरी तय कर सकता है.
Large battery pack:
Simple Ultra नाम का यह स्कूटर 6.5 kWh बैटरी पैक की वजह से लंबी रेंज देता है जो कथित तौर पर भारत में किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगाई गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है.
Performance figures:
अपनी लंबी रेंज के साथ Simple Ultra शानदार परफॉर्मेंस देने का भी दावा करता है यह लगभग 2.77 सेकंड में 0-40 km/h की स्पीड पकड़ सकता है और 115 km/h की टॉप स्पीड तक पहुँच सकता है.
Features:
यह स्कूटर Simple One Gen 2 से कई फीचर्स लेता है जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन छह राइडिंग मोड और 35 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज शामिल है.
Tyre pressure monitoring:
Simple Ultra में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी उपयोगी टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो इस प्राइस सेगमेंट के कई स्कूटर में अभी भी आम नहीं है.
Expected pricing and competition:
हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है कि मुंबई में इस स्कूटर की कीमत लगभग ₹2 लाख (ऑन-रोड) होगी और यह Ather 450X Apex जैसे प्रीमियम स्कूटर से मुकाबला करेगा.