Silver Price Today: फिर बढ़े चांदी के दाम, बाजार में हलचल तेज; जानें आज का सिल्वर रेट

Silver Price Today | Silver Rate Today | Aaj Ka Chandi Ka Dam: आज शुक्रवार 20 फरवरी को चांदी के भाव में तेजी आई है. बुलियन मार्केट में चांदी का रेट 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा है. 20 फरवरी को इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.13 प्रतिशत बढ़कर 78.51 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है. यह बढ़त वैश्विक घटनाक्रम और अमेरिकी फेडकल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर संकेतों के कारण आई. एमसीएक्स पर चांदी 2,41,400 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ.