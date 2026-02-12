Silver Price Today: दिल्ली-मुंबई में चांदी फिसली, चेन्नई में भी टूटे दाम; देखें आज का गरमा-गर्म भाव

Silver Rate: चांदी में लगातार हो रही गिरावट ने लोगों को फिर से चौंका दिया है. दरअसल, गुरुवार, 12 फरवरी को चांदी और सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही, क्योंकि जनवरी के उम्मीद से ज़्यादा मज़बूत जॉब्स डेटा के बाद US डॉलर मज़बूत हुआ, जिससे जल्द ही इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदें कमज़ोर हो गईं. इन्वेस्टर का ध्यान शुक्रवार को आने वाले महंगाई के डेटा पर भी गया, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी की आगे की दिशा के बारे में और संकेत मिलने की उम्मीद है.