Silver Price Today: दिल्ली-मुंबई में चांदी फिसली, चेन्नई में भी टूटे दाम; देखें आज का गरमा-गर्म भाव
Silver Rate: चांदी में लगातार हो रही गिरावट ने लोगों को फिर से चौंका दिया है. दरअसल, गुरुवार, 12 फरवरी को चांदी और सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही, क्योंकि जनवरी के उम्मीद से ज़्यादा मज़बूत जॉब्स डेटा के बाद US डॉलर मज़बूत हुआ, जिससे जल्द ही इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीदें कमज़ोर हो गईं. इन्वेस्टर का ध्यान शुक्रवार को आने वाले महंगाई के डेटा पर भी गया, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी की आगे की दिशा के बारे में और संकेत मिलने की उम्मीद है.
चांदी का दाम
MCX पर चांदी की कीमतें 1% गिरकर ₹2,60,453 प्रति kg पर आ गईं, जबकि सोने की कीमतें 0.66% गिरकर ₹1,57,701 प्रति 10 ग्राम के दिन के सबसे निचले स्तर पर आ गईं.
4% की तेजी से गिरा दाम
इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट सिल्वर 1.4% गिरकर $82.87 प्रति औंस पर आ गया, जो पिछले सेशन में 4% की तेज़ तेज़ी के बाद कम हुआ. बुधवार को 1% से ज़्यादा बढ़ने के बाद, 0134 GMT तक स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर $5,058.64 प्रति औंस पर आ गया.
अलग अलग शहरों के दाम
वहीं अगर राजधानी की बात की जाए तो आज दिल्ली में चांदी के दाम 289900 हैं. इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, जयपुर में भी इतने ही दाम पर चांदी है.
आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे भाव ?
एक्सपोर्ट्स का कहना है कि चांदी लंबे समय तक बिकवाली का मुद्दा बनी रहेगी. लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
निवेशकों को सलाह
इसलिए, निवेशकों को एक बार में बड़ी रकम निवेश करने से बचना चाहिए. गिरावट पर धीरे-धीरे खरीदना एक सुरक्षित रणनीति मानी जाती है.
सोने की कीमतें भी गिरीं
12 फरवरी की सुबह सोने की कीमतें भी गिर गईं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना अपने पिछले बंद भाव से 0.66 प्रतिशत गिरकर ₹157,701 प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर आ गया.
जनवरी में चांदी के दाम का हाल
जनवरी में चांदी ₹400,000 प्रति किलोग्राम के लेवल को पार कर गई थी. US में जनवरी में उम्मीद से बेहतर जॉब्स डेटा ने डॉलर को मज़बूत किया है.