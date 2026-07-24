भारत से हारे तो पिच पर उठाए सवाल, कप्तान का अजीबोगरीब बयान, कहा- इस मैच में…
20 ओवर में बनाए 125 रन
शुरुआती झटकों के बाद जिम्बाब्वे की पारी को वेस्ली मधेवेरे ने संभाला. उन्होंने 39 रन बनाए, जबकि रयान बर्ल ने 26 और तडीवानाशे मारुमानी ने नाबाद 27 रन की उपयोगी पारी खेली. इन पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया.
कप्तान ने क्या कहा
मैच के बाद कप्तान सिकंदर रजा ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि शुरुआती ओवरों में पिच पर मौजूद नमी ने तेज गेंदबाजों को काफी मदद दी.
पिच को अलग बताया
उनके अनुसार बल्लेबाज शुरुआत में चौके नहीं लगा सके, जिससे गेंद लंबे समय तक नई रही और भारतीय गेंदबाजों को लगातार स्विंग और सीम मूवमेंट मिलती रही. रजा ने यह भी बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज की तुलना में इस मैच की पिच अलग रही.
8 से 12 तक शांत रहा खेल
उनके मुताबिक पहले 8 से 12 ओवर तक नमी का असर बना रहा, लेकिन इसके बाद विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर हो गई. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले मुकाबले में ऐसी पिच मिलेगी, जहां टॉस का असर ज्यादा न दिखे.
भारत ने आसान लक्ष्य किया हासिल
126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने केवल 13.2 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया. 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अर्धशतक जड़कर मैच को एकतरफा बना दिया. भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतर होती पिच का पूरा फायदा उठाया और बिना किसी परेशानी के जीत हासिल कर ली.
हार के बावजूद पॉजिटिव पहलू भी मिले
सिकंदर रजा ने हार के बावजूद अपनी टीम के निचले क्रम की बल्लेबाजी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वेस्ली मधेवेरे और तडीवानाशे मारुमानी ने नई जिम्मेदारी में शानदार प्रदर्शन किया. रजा को भरोसा है कि यदि अगले मैचों में शीर्ष क्रम भी अच्छा प्रदर्शन करेगा तो जिम्बाब्वे टीम भारत के खिलाफ अधिक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर सकती है.