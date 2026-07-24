भारत से हारे तो पिच पर उठाए सवाल, कप्तान का अजीबोगरीब बयान, कहा- इस मैच में…

भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आसान जीत दर्ज की. मैच से पहले चर्चा जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों की थी, लेकिन मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाई. उन्होंने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 64 रन पर पांच विकेट गंवाने के लिए मजबूर कर दिया.