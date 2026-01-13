Sugar Health Risks: चीनी के है शौकीन तो हो जाए अलर्ट, ले डूबेगी शुगर, हो जाएगी ये बीमारी

Sugar Health Risks: अक्सर शुगर को सिर्फ डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादा चीनी शरीर के कई अहम अंगों को प्रभावित करती है. दिल, लिवर, दिमाग, किडनी और मानसिक सेहत पर इसका असर चुपचाप बढ़ता है, जो समय के साथ गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है.