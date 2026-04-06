45 की उम्र में 25 की दिखी एक्ट्रेस, पिंक साड़ी में श्वेता तिवारी ने ढाया कहर, पोज ऐसे की थम गई फैंस की सांसे

Shweta Tiwari Pink Saree Photos: श्वेता तिवारी ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पिंक कलर की साड़ी में कुछ फोटोज शेयर की है और उन फोटोज में वो इतनी कमाल की लग रही हैं की लोगों के लिए नजर हटा पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है. कौन कहेगा कि एक्ट्रेस 45 साल की हैं, आइए उनकी फोटोज पर एक नजर डालते हैं-