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45 की उम्र में 25 की दिखी एक्ट्रेस, पिंक साड़ी में श्वेता तिवारी ने ढाया कहर, पोज ऐसे की थम गई फैंस की सांसे

Shweta Tiwari Pink Saree Photos: श्वेता तिवारी ने एक बार फिर इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पिंक कलर की साड़ी में कुछ फोटोज शेयर की है और उन फोटोज में वो इतनी कमाल की लग रही हैं की लोगों के लिए नजर हटा पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है. कौन कहेगा कि एक्ट्रेस 45 साल की हैं, आइए उनकी फोटोज पर एक नजर डालते हैं-


By: sanskritij jaipuria | Published: April 6, 2026 12:12:28 PM IST

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45 की उम्र में 25 की दिखी एक्ट्रेस, पिंक साड़ी में श्वेता तिवारी ने ढाया कहर, पोज ऐसे की थम गई फैंस की सांसे - Photo Gallery
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श्वेता तिवारी का 45 में 25 जैसा हाल

श्वेता तिवारी बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस हैं. वो 45 साल की हैं लेकिन उन्हें देख जरा भी ऐसा नहीं लगता है. एक्ट्रेस का फैशन सेंस बेहद ही कमाल का है.

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श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर एक्टिव

श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती हैं और अपनी शानदार फोटोज शेयर करती रहती हैं. उनकी एक झलक के लिए लोग पागलों की तरह इंतजार करते रहते हैं.

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श्वेता तिवारी ने शेयर की फोटोज

हाल ही में एक्ट्रेस ने लाइट पिंक कलर की साड़ी में कुछ फोटोज शेयर की हैं और वो उन फोटोज में तरह-तरह के पोज देती हुई नजर आ रही हैं.

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श्वेता तिवारी को किसने किया स्टाइल

लोग उनकी फोटोज को देखकर अपनी नजरे नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर लग रही हैं. उनको स्टाइल करने में मदद @stylingbyvictor @sohail__mughal___ ने की है.

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किसने डिजाइन किए आउटफिट

अगर एक्ट्रेस के आउटफिट की बात की जाए तो वो @rashmikumariofficial x @thewisedesign से डिजाइन करवाए गए हैं. श्वेता तिवारी की साड़ी का कलर और डिजाइन इतना प्यारा और बारीख है कि हर कोई इसे पसंद कर रहा है.

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कैसा था श्वेता तिवारी का मेकअप

मेकअप की बात करें तो एक्ट्रेस ने बेहद ही लाइट मेकअप किया है. साथ ही उन्होंने कान में बड़े झुमके और हाथों में ब्रेसलेट पहना हुआ है और अपने लुक में निखार लाने के लिए अपने बालों को खोला हुआ है.

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