शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग
टीवी की फेमस एक्ट्रेस ने जब शर्म का चोला उताकर 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट सीन दिए थे तब हर कोई देखता रह गया था. आइए, यहां जानते हैं वह एक्ट्रेस कौन थीं जिसकी 24 साल की बेटी ने भी स्क्रीन पर मां को बोल्ड रोमांस करते हुए देखा था.
टीवी की संस्कारी बहू ने उतारा शर्म का चोला
टीवी पर सीधी-सादी प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वालीं एक्ट्रेस के बोल्ड और इंटीमेट सीन जब देखने को मिले थे तब फैंस को जोर का झटका लगा था. जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बारे में, जिन्होंने सालों तक एक संस्कारी बहू वाली इमेज कैरी की है लेकिन एक वेब सीरीज में वह शर्म और हया का चोला उतारती नजर आई थीं.
श्वेता तिवारी की जवानी नहीं रही ढल
श्वेता तिवारी को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है. ऐसे तो एक्ट्रेस लगभग 44 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और जवानी ढलने का नाम नहीं ले रही है.
5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट सीन
यही वजह है कि एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले एक वेब सीरीज की थी, जिसमें वह 5 साल छोटे एक्टर के साथ जमकर इंटीमेट और बोल्ड सीन देती नजर आई थीं.
हम तुम और देम में श्वेता का बोल्ड अवतार
एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनी वेब सीरीज हम तुम और देम में श्वेता तिवारी ने अपना बोल्ड अवतार दिखाया था. इस सीरीज में एक्ट्रेस ने 5 साल छोटे एक्टर अक्षय ओबेरॉय के साथ ऑनस्क्रीन खूब रोमांस किया था.
कभी किस तो कभी इंटीमेट सीन
श्वेता तिवारी ने वेब सीरीज में जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे. कभी वह किसिंग सीन में नजर आती थीं, तो कभी बिस्तर पर रोमांस करती दिखाई देती थीं.
खुद एक्ट्रेस हुई थीं परेशान
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी अपने बोल्ड इंटीमेट सीन्स से परेशान हो गई थीं. कहा जाता है कि जब इस सीरीज का ट्रेलर आया था तो श्वेता ने अपनी टीम को खूब डांट लगाई थी क्योंकि, उन्हें डर था कि यह देखने के बाद फैमिली और दोस्त क्या सोचेंगे.
बेटी का रिएक्शन
श्वेता तिवारी को ऑनस्क्रीन रोमांस करता देख उनकी बेटी पलक तिवारी ने भी रिएक्शन दिया था. बेटी पलक का कहना था, वाह मॉम आपने कमाल कर दिया. आप इसमें कमाल लग रही हैं.