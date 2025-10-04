शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग

टीवी की फेमस एक्ट्रेस ने जब शर्म का चोला उताकर 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट सीन दिए थे तब हर कोई देखता रह गया था. आइए, यहां जानते हैं वह एक्ट्रेस कौन थीं जिसकी 24 साल की बेटी ने भी स्क्रीन पर मां को बोल्ड रोमांस करते हुए देखा था.

By: Prachi Tandon | Last Updated: October 4, 2025 6:50:06 AM IST

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
टीवी की संस्कारी बहू ने उतारा शर्म का चोला

टीवी पर सीधी-सादी प्रेरणा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वालीं एक्ट्रेस के बोल्ड और इंटीमेट सीन जब देखने को मिले थे तब फैंस को जोर का झटका लगा था. जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बारे में, जिन्होंने सालों तक एक संस्कारी बहू वाली इमेज कैरी की है लेकिन एक वेब सीरीज में वह शर्म और हया का चोला उतारती नजर आई थीं.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
श्वेता तिवारी की जवानी नहीं रही ढल

श्वेता तिवारी को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है. ऐसे तो एक्ट्रेस लगभग 44 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और जवानी ढलने का नाम नहीं ले रही है.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट सीन

यही वजह है कि एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले एक वेब सीरीज की थी, जिसमें वह 5 साल छोटे एक्टर के साथ जमकर इंटीमेट और बोल्ड सीन देती नजर आई थीं.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
हम तुम और देम में श्वेता का बोल्ड अवतार

एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनी वेब सीरीज हम तुम और देम में श्वेता तिवारी ने अपना बोल्ड अवतार दिखाया था. इस सीरीज में एक्ट्रेस ने 5 साल छोटे एक्टर अक्षय ओबेरॉय के साथ ऑनस्क्रीन खूब रोमांस किया था.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
कभी किस तो कभी इंटीमेट सीन

श्वेता तिवारी ने वेब सीरीज में जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे. कभी वह किसिंग सीन में नजर आती थीं, तो कभी बिस्तर पर रोमांस करती दिखाई देती थीं.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
खुद एक्ट्रेस हुई थीं परेशान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी अपने बोल्ड इंटीमेट सीन्स से परेशान हो गई थीं. कहा जाता है कि जब इस सीरीज का ट्रेलर आया था तो श्वेता ने अपनी टीम को खूब डांट लगाई थी क्योंकि, उन्हें डर था कि यह देखने के बाद फैमिली और दोस्त क्या सोचेंगे.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
बेटी का रिएक्शन

श्वेता तिवारी को ऑनस्क्रीन रोमांस करता देख उनकी बेटी पलक तिवारी ने भी रिएक्शन दिया था. बेटी पलक का कहना था, वाह मॉम आपने कमाल कर दिया. आप इसमें कमाल लग रही हैं.

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery

शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery
शर्म का चोला उतार 5 साल छोटे एक्टर के साथ इंटीमेट हुई एक्ट्रेस! 24 साल की बेटी भी मां का रोमांस देख रह गई दंग - Photo Gallery