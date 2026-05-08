खुले बाल, भारी गहने और गोल्डन साड़ी… महारानी से कम नहीं कसौटी जिंदगी की एक्ट्रेस का ये लुक, खूबसूरती देख थम जाएंगी आंखें

Shweta Tiwari Golden Saree Look: कसौटी जिंदगी की फेम प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी अपने बेमिसाल फैशन सेंस और शानदार अंदाज के लिए मशहूर हैं. इस गोल्डन साड़ी वाले लुक में, उनका स्टाइल बेहद शाही और ग्रेसफुल लग रहा है. श्वेता का अंदाज यह साबित करता है कि साड़ी पहनकर भी कोई मॉडर्न और क्लासी दिख सकता है. उनका यह खास लुक त्योहारों और शादी-ब्याह के मौकों के लिए एकदम सही है. अगर आप ऐसा लुक चाहती हैं जो सादा हो, फिर भी सबसे अलग दिखे, तो यह स्टाइल जरूर आजमाना चाहिए.