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खुले बाल, भारी गहने और गोल्डन साड़ी… महारानी से कम नहीं कसौटी जिंदगी की एक्ट्रेस का ये लुक, खूबसूरती देख थम जाएंगी आंखें

Shweta Tiwari Golden Saree Look: कसौटी जिंदगी की फेम प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी अपने बेमिसाल फैशन सेंस और शानदार अंदाज के लिए मशहूर हैं. इस गोल्डन साड़ी वाले लुक में, उनका स्टाइल बेहद शाही और ग्रेसफुल लग रहा है. श्वेता का अंदाज यह साबित करता है कि साड़ी पहनकर भी कोई मॉडर्न और क्लासी दिख सकता है. उनका यह खास लुक त्योहारों और शादी-ब्याह के मौकों के लिए एकदम सही है. अगर आप ऐसा लुक चाहती हैं जो सादा हो, फिर भी सबसे अलग दिखे, तो यह स्टाइल जरूर आजमाना चाहिए.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 9:28:55 PM IST

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श्वेता तिवारी का गोल्डन साड़ी लुक - Photo Gallery
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श्वेता तिवारी का गोल्डन साड़ी लुक

अगर आप साड़ी में शाही और शानदार दिखना चाहती हैं, तो श्वेता तिवारी का यह गोल्डन साड़ी वाला लुक आपके लिए बेहतरीन प्रेरणा है. सादा होने के बावजूद, उनका स्टाइल बेहद क्लासी और दिलकश लग रहा है.

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श्वेता तिवारी के सुनहरी साड़ी का राजसी ठाठ

इस लुक में, श्वेता ने एक खूबसूरत सुनहरी साड़ी पहनी है जो बेहद रिच और सोफिस्टिकेटेड लग रही है. सुनहरा रंग हमेशा से ही राजसी ठाठ-बाट और शान से जुड़ा रहा है. यह आपको किसी भी इवेंट में सबसे अलग दिखने और खास महसूस करने में मदद करता है. अगर आप किसी शादी या पार्टी में अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहती हैं, तो सुनहरी साड़ी एक बेहतरीन चुनाव है.

श्वेता तिवारी के ब्लाउज़ डिज़ाइन का स्टाइल - Photo Gallery
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श्वेता तिवारी के ब्लाउज़ डिज़ाइन का स्टाइल

श्वेता के ब्लाउज का डिज़ाइन ऐसा है जो स्टाइलिश भी है और सबका ध्यान भी खींचता है. गहरे रंग का, कढ़ाई वाला ब्लाउज़ सुनहरी साड़ी के साथ एक खूबसूरत कंट्रास्ट बनाता है, जिससे पूरे लुक में ग्लैमर का एक और टच जुड़ जाता है. आप भी अपनी साड़ी के लुक को सचमुच खास बनाने के लिए कंट्रास्टिंग ब्लाउज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं.

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श्वेता तिवारी ने गहनों से निखारी खूबसूरती

इस लुक के लिए, श्वेता ने भारी-भरकम सोने के गहने पहने हैं, जो उनके आउटफिट की शान को और भी बढ़ा देते हैं. हार और झुमके उनके पूरे लुक को पूरा करते हैं. अगर आप शादी या त्योहारों वाला लुक चाहती हैं, तो इस तरह के गहने एकदम सही चुनाव हैं.

श्वेता तिवारी का मेकअप और हेयरस्टाइल - Photo Gallery
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श्वेता तिवारी का मेकअप और हेयरस्टाइल

श्वेता का मेकअप सॉफ्ट और ग्लोइंग है. उन्होंने एक नेचुरल बेस चुना है, जिसके साथ हल्का आई मेकअप और न्यूड लिप्स रखे हैं. यह तरीका उनके लुक को बैलेंस करता है, जिससे यह बहुत ज़्यादा भारी या हावी नहीं लगता. वहीं, श्वेता ने अपने बाल खुले रखे हैं, जिससे उनका लुक क्लासी और सॉफ्ट लग रहा है. बालों की हल्की लहरें उनके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं. खुले बाल हमेशा साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं.

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श्वेता तिवारी के लुक कैसे करें ट्राई

अगर आप श्वेता तिवारी से प्रेरित यह लुक अपनाना चाहती हैं, तो एक सुनहरी साड़ी चुनें और उसे एक अलग रंग के ब्लाउज़ के साथ पहनें. भारी गहने और हल्का मेकअप चुनें. अपने बालों को खुला रखें. इस तरह, आप आसानी से एक शाही और शानदार साड़ी लुक पा सकती हैं.

Tags:
saree lookshweta tiwari
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