बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी

बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी

श्वेता तिवारी टीवी की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वह हमेशा से अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाती रही हैं और अपनी बोल्डनेस से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं. एक बार फिर अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपनी बोल्ड अदाओं से हर किसी को हैरान कर दिया है. तो चलिए, इसी के साथ उनकी कुछ बोल्ड तस्वीरों के बारे में जानते हैं, जिन्हें देखकर आप भी पानी-पानी हो जाएंगे.

By: Komal Singh | Last Updated: October 6, 2025 12:22:30 PM IST

Follow us on
Google News
Shweta Tiwari's hot bikini look - Photo Gallery
1/9

श्वेता तिवारी का हॉट बिकिनी लुक

इस फोटो में श्वेता तिवारी ने सफेद कलर की बिकनी पहन रखा है और अपने दोस्त के साथ पुल के पास सेक्सी अंदाज में पोज दे रही है.

Black and white polka dot bikini - Photo Gallery
2/9

ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट बिकिनी

श्वेता तिवारी कि ये तस्वीर मॉरीशस की है जब वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए गइ थी और उन्होंने वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट बिकिनी पहन कर फोटोज ली थी जो इंटरनेट पर आग की तरह वयरल हुई थी.

Shweta Tiwari Dubai vacation look - Photo Gallery
3/9

श्वेता तिवारी दुबई वेकेशन लुक

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी फोटोज से इंटरनेट हिलाना बखूबी जानती हैं. उनकी ये फोटो दुबई वेकेशन की हैं, जिनमें उन्होंने ब्लैक बिकिनी पहन कर पूल के पास बूक लेके पोज देती नजर आ रही है.

Shweta Tiwari's multi-color bikini look - Photo Gallery
4/9

श्वेता तिवारी का मल्टी कलर बिकिनी लुक

इस लुक में श्वेता तिवारी ने मल्टी कलर की बिकिनी पहन रखा है और पुल में आग लगाती हुई नजर आ रही है . इसे देखने के बाद आप भी खुद को काबु में नहीं रप पाओगें.

Shweta Tiwari white bikini pose - Photo Gallery
5/9

श्वेता तिवारी सफेद बीकिनी में सेक्सी लुक

श्वेता तिवारी ने इस लुक में सफेद रंग की बीकिनी पहन रखा है और गीले बालों और कातीलाना स्माईल के साथ पोज दे रही है.

Shweta Tiwari's sexy beach picture with actor Ronit Roy - Photo Gallery
6/9

श्वेता तिवारी एक्टर रोनित रॉय के साथ सेक्सी तस्वीर

इस तस्वीरों में श्वेता तिवारी एक्टर रोनित रॉय के साथ बीच पर दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग दिख रही है. जहां पर स्टाइलिश बिकिनी पहन रखा है,जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

pink bikini look - Photo Gallery
7/9

श्वेता तिवारी की हॉट फोटो

इस फोटो में श्वेता तिवारी ने पिंक गलर कि बिकीनी पहन रखी है और साथ ही कानों में इयररिंग्स पहन रखा है और केमरे के सामने देखरक हॉट रोज दे रही है.

golden bikin sexy look - Photo Gallery
8/9

श्वेता तिवारी का बोल्ड लुक

इस लुक में श्वेता तिवारी ने गोल्डन कलर कि बिकीनी पहन रखी है और समुंद्र के बीचों बीच हॉट पोज दे रही है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस ने जमकर तारीफ कि है.

बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
shweta tiwariShweta Tiwari birthdayShweta Tiwari bold lookShweta Tiwari pool lookShweta Tiwari viral pics
बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery
बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery
बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery
बढ़ती उम्र में भी कम नहीं हुआ ग्लो! Shweta Tiwari की फोटोज ने बढ़ाई सोशल मीडिया की गर्मी - Photo Gallery