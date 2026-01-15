भोजपुरी सिनेमा की उर्फी जावेद! Shweta Sharma की ये सीजलिंग और बोल्ड तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान

Bhojpuri Urfi Javed: श्वेता शर्मा अपने फैशनेबल लुक्स से बहुत फेमस हो रही हैं. वो उन कुछ ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने शानदार डांस मूव से लाखों दिल जीते हैं. कमाल की परफॉर्मेंस के अलावा, एक्ट्रेस एक फैशन डीवा भी हैं. सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वे उन्हें भोजपुरी की उर्फी जावेद कहते हैं. आज हम भोजपुरी की उर्फी जावेद से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं. जिन्हे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.