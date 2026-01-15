भोजपुरी सिनेमा की उर्फी जावेद! Shweta Sharma की ये सीजलिंग और बोल्ड तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान
Bhojpuri Urfi Javed: श्वेता शर्मा अपने फैशनेबल लुक्स से बहुत फेमस हो रही हैं. वो उन कुछ ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने शानदार डांस मूव से लाखों दिल जीते हैं. कमाल की परफॉर्मेंस के अलावा, एक्ट्रेस एक फैशन डीवा भी हैं. सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वे उन्हें भोजपुरी की उर्फी जावेद कहते हैं. आज हम भोजपुरी की उर्फी जावेद से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं. जिन्हे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.
भोजपुरी उर्फी जावेद
एक्ट्रेस अपने फोटोशूट की शानदार तस्वीरों से फैंस को इम्प्रेस करने में कभी फेल नहीं होतीं.
डार्क ऑउटफिट
तस्वीरों में श्वेता ने मैचिंग प्लगइन ज्वेलरी के साथ डार्क आउटफिट पहना हुआ है.
परफेक्ट मेकअप
उन्होंने परफेक्ट मेकअप से अपने लुक को पूरा किया और कैमरे को शानदार पोज़ दिए.
भोजपुरी सॉन्ग
श्वेता शर्मा पिछली बार भोजपुरी गाने 'भौजी के देवरा' में सिंगर-एक्टर रितेश पांडे के साथ थीं. इस गाने को शिल्पी राज और खुद एक्टर ने गाया है. इसे चंदू वदुवंशी ने लिखा है और म्यूजिक छोटू रावत ने दिया है.
क्यों कहा जाता है उर्फी
इसलिए इन्हे भोजपुरी सिनेमा का उर्फी जावेद कहा जाता है. जो आज कल काफी चर्चा में हैं.
अतरंगे ऑउटफिट
इनके ऑउटफिट भी उर्फी की तरह काफी अतरंगे और Stylish होते हैं.