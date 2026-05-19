चाइल्ड एक्टर के तौर पर जीता नेशनल अवार्ड, फिर कैसे देह-व्यापार में फंसी एक्ट्रेस? जेल में बिताया समय; शादी भी टूट गई

श्वेता बसु वेश्यावृत्ति के रैकेट में कैसे फंसी?

साल 2014 में मानो श्वेता बसु के करियर पर ग्रहण ही लग गया और वह हैदराबाद पुलिस द्वारा बंजारा हिल्स के एक होटल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार हुई. इसके बाद, उनका नाम एक वेश्यावृत्ति रैकेट घोटाले में घसीटा गया इसके बाद उन्हें दो महीने के लिए एक सरकारी रेस्क्यू होम में भी भेज दिया गया. यह दौर उनके और उनके परिवार दोनों के लिए बेहद तकलीफ़देह साबित हुआ. दिसंबर 2014 में, हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने श्वेता को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्हें क्लीन चिट देते हुए, अदालत ने स्पष्ट रूप से उनकी बेगुनाही की पुष्टि की.