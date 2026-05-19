चाइल्ड एक्टर के तौर पर जीता नेशनल अवार्ड, फिर कैसे देह-व्यापार में फंसी एक्ट्रेस? जेल में बिताया समय; शादी भी टूट गई
कौन हैं अभिनेत्री श्वेता बसु प्रसाद?
साल 2002 में आई फिल्म मकड़ी में चुन्नी और मुन्नी दो जुड़ावा बहनों का किरदार निभाने वाली श्वेता बसु को 90 के दशक के बच्चे आज भी प्यार करते है. उन्होंने टीवी सीरियल कहानी घर-घर में पार्वती की बेटी श्रुती के बचपन का किरदार भी निभाया, फिर सीरियल करिश्मा का करिश्मा और 2000 के दशक के श्श्श कोई है में भी नजर आई. साल 2008 में आई फिल्म कोथा बंगारू लोकम की सफलता ने उन्हें 17 साल की उम्र में ही युवा लोगों की धड़कन बना दिया.
श्वेता बसु वेश्यावृत्ति के रैकेट में कैसे फंसी?
साल 2014 में मानो श्वेता बसु के करियर पर ग्रहण ही लग गया और वह हैदराबाद पुलिस द्वारा बंजारा हिल्स के एक होटल में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार हुई. इसके बाद, उनका नाम एक वेश्यावृत्ति रैकेट घोटाले में घसीटा गया इसके बाद उन्हें दो महीने के लिए एक सरकारी रेस्क्यू होम में भी भेज दिया गया. यह दौर उनके और उनके परिवार दोनों के लिए बेहद तकलीफ़देह साबित हुआ. दिसंबर 2014 में, हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने श्वेता को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्हें क्लीन चिट देते हुए, अदालत ने स्पष्ट रूप से उनकी बेगुनाही की पुष्टि की.
बरी होने के बाद श्वेता ने क्या कहा?
आरोपों से बरी होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, श्वेता ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था. उन्होंने साफ किया कि उस समय, वह एक प्रोफ़ेशनल अवॉर्ड सेरेमनी संतोषम फ़िल्म अवॉर्ड्स में शामिल होने के लिए हैदराबाद गई थीं; इस बात की पुष्टि बाद में शो के आयोजकों ने भी की.
श्वेता बसु ने जोरदार वापसी की
श्वेता बसु प्रसाद ने उन ख़बरों को गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि वह आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं. विवादों के बावजूद, अभिनेत्री अपनी बात पर डटी रहीं और उन्होंने ज़ोरदार वापसी की, और टेलीविजन शो व फ़िल्मों, दोनों में काम किया. द ताशकंद फ़ाइल्स और जुबली जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए, श्वेता ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया.
श्वेता बसु ने फिल्ममेकर रोहित मित्तल से हुआ तलाक
श्वेता बसु की निजी ज़िंदगी में भी कई उतार-चढ़ाव आए हैं. उन्होंने 2018 में फ़िल्ममेकर रोहित मित्तल से शादी की, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते 2019 में दोनों अलग हो गए. आज, श्वेता एक मज़बूत और कामयाब अभिनेत्री और फ़िल्ममेकर के तौर पर अपनी अलग पहचान रखती हैं.
श्वेता बसु का फिल्ममेकर के तौर पर करियर
एक फ़िल्ममेकर के तौर पर, श्वेता बसु ने Roots नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें भारतीय संगीत के 5,000 साल के इतिहास को दिखाया गया था; इसमें ए.आर. रहमान और पंडित बिरजू महाराज जैसे दिग्गज संगीतकारों को शामिल किया गया था. श्वेता बसु प्रसाद ने कई शॉर्ट फ़िल्में लिखी और बनाई हैं, और 2023 में, उन्होंने शॉर्ट फ़िल्म Retake से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें अनुपम खेर मुख्य भूमिका में थे.
श्वेता बसु की कुछ बेहतरीन फिल्म और सीरीज
2019 में, फ़िल्म द ताशकंद फ़ाइल्स में एक पत्रकार का किरदार निभाकर, श्वेता ने एक बार फिर समीक्षकों का दिल जीत लिया. यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर एक सरप्राइज़ हिट साबित हुई, जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी. इसके बाद, उन्होंने अलग-अलग OTT प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. सीरियस मेन, क्रिमिनल जस्टिस, जुबली, और त्रिभुवन मिश्रा: CA टॉपर जैसी वेब सीरीज में उनके काम को खूब सराहा गया, जिससे डिजिटल स्पेस में एक भरोसेमंद स्टार के तौर पर उनकी पहचान बनी.