Shukra Kanya Gochar 2025: अंतरिक्ष में होगा बड़ा बदलाव, धन के मामले में हो जाएं सतर्क, शुक्र जा रहे हैं अपनी नीच राशि में.. पड़ेगा राशियों पर प्रभाव

Shukra Kanya Gochar 2025 : अंतरिक्ष में होने जा रहा है एक बड़ा परिवर्तन, जिसका इस युग पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर. सुख वैभव देने वाले ग्रह शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहुंचते ही वह अपने नीचत्व स्थिति में आ जाएंगे. शुक्र की यह स्थिति 2 नवंबर तक रहेगी, क्योंकि इसके बाद वह तुला राशि में संचरण कर लेंगे. शुक्र भौतिकता, मूल्यवान वस्तुएं, प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं के कारक हैं. नीच होने का मतलब यह नहीं कि उनके प्रभाव में पूरी तरह नकारात्मकता आ गई है. वास्तव में, भौतिक दृष्टि से यह अच्छा भी हो सकता है. शुक्र असुरों के गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और कलयुग में जीवन के सुख, लग्जरी और आकर्षण देने वाले होते हैं. जीवन में जितनी लग्जरी और सुख-सुविधाएं हैं, उनके लिए शुक्र जिम्मेदार हैं. चलिए अब देखते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बताया गया किन-किन राशियों में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ने वाला है-