Shukra Kanya Gochar 2025: अंतरिक्ष में होगा बड़ा बदलाव, धन के मामले में हो जाएं सतर्क, शुक्र जा रहे हैं अपनी नीच राशि में.. पड़ेगा राशियों पर प्रभाव

Shukra Kanya Gochar 2025 : अंतरिक्ष में होने जा रहा है एक बड़ा परिवर्तन, जिसका इस युग पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर. सुख वैभव देने वाले ग्रह शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहुंचते ही वह अपने नीचत्व स्थिति में आ जाएंगे. शुक्र की यह स्थिति 2 नवंबर तक रहेगी, क्योंकि इसके बाद वह तुला राशि में संचरण कर लेंगे. शुक्र भौतिकता, मूल्यवान वस्तुएं, प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं के कारक हैं. नीच होने का मतलब यह नहीं कि उनके प्रभाव में पूरी तरह नकारात्मकता आ गई है. वास्तव में, भौतिक दृष्टि से यह अच्छा भी हो सकता है. शुक्र असुरों के गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और कलयुग में जीवन के सुख, लग्जरी और आकर्षण देने वाले होते हैं. जीवन में जितनी लग्जरी और सुख-सुविधाएं हैं, उनके लिए शुक्र जिम्मेदार हैं. चलिए अब देखते हैं पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashi Shekhar Tripathi) द्वारा बताया गया किन-किन राशियों में शुक्र का क्या प्रभाव पड़ने वाला है-

By: Pandit Shashishekhar Tripathi Last Updated: September 24, 2025 02:07:41 PM IST
Aries Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष राशि (Aries)

बैंक बैलेंस और वित्तीय लेन-देन पर विशेष ध्यान देना होगा. कीमती सामानों की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि चोरी या आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ सकता है. अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी चाहिए ताकि आने वाले त्योहारों और सामाजिक आयोजनों का आनंद बिना चिंता के लिया जा सके. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक होगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवनसाथी को शुगर, किडनी या आंखों से संबंधित समस्याएं हैं. महिलाओं के साथ झगड़ा करने से बचें. वाहन से संबंधित लोन या बड़े खरीदारी के लिए यह समय अनुकूल है

Today Taurus Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि के लोगों के लिए यह समय मानसिकता को सुधारने और सही सोच के दम पर समाज में एक अलग पहचान बनाने का है. चरित्र मजबूत बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है, यदि उनकी आदतें बिगड़ रही हैं, तो उन्हें सही मार्ग पर लाना आपका कर्तव्य होगा. पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इस समय विशेष आवश्यक है, दवा या स्वास्थ्य संबंधित अन्य चीजें समय पर उपलब्ध कराएं. बच्चों को नवीनतम टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने में सहयोग करें. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर शुगर जैसी समस्याओं को नियंत्रित रखना जरूरी है.

Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों को माता-पिता, विशेषकर मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. उनके आस-पास रहना लाभकारी होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है. यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सही निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है. व्यापारिक दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा. नए प्रोजेक्ट या निवेश के लिए सोच-समझकर कदम उठाएं. घर-परिवार और बच्चों के मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. मानसिक संतोष और परिवारिक सहयोग के साथ वित्तीय स्थिति भी मजबूत रहेगी.

Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/13

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लोगों को कार्यस्थल से यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जिसे कभी-कभी अपनी इच्छा के खिलाफ भी स्वीकार करना पड़ सकता है. इस दौरान की गई मेहनत का फल मिलेगा, चाहे आप नौकरीपेशा हों या व्यापारी वर्ग से जुड़े हों. जिन लोगों का कारोबार धीमा था, उनके लिए समय अनुकूल है और व्यापार में गति बढ़ना शुरू होगी. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा. पहले यदि संबंध तनावपूर्ण थे, तो अब उनमें सामंजस्य और मिठास आना शुरू होगा. परिवार और व्यापार दोनों में संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

Leo Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोगों को इस महीने आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी. व्यापारी वर्ग को धन के लेन-देन में सतर्क रहना होगा, क्योंकि बड़े लेन-देन में नुकसान होने की आशंका है. बड़े उद्यमी या व्यवसायियों को विशेष रूप से कैश ट्रांजेक्शन में सतर्क रहना चाहिए. व्यवसाय में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य और परिवार के मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. जीवनसाथी और घर-परिवार के सदस्यों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने से मानसिक संतोष मिलेगा.

Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. पहले से शुगर की समस्या वाले लोग अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें और किसी भी बीमारी को हल्के में न लें. आवश्यक उपचार समय पर करवाएं. डायबिटीज रोगियों को मीठे पर अंकुश लगाना चाहिए, थायराइड की जांच पर ध्यान दें. कुंवारे लड़के जो विवाह करना चाहते हैं, उन्हें माता-पिता से बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए. युवाओं के लिए स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना और महिलाओं के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने का समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में संयम और सोच-समझकर निवेश करना लाभकारी रहेगा.

Libra Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लोगों के लिए यह समय करियर और विदेश में नौकरी के अवसरों के लिए शुभ रहेगा. विदेश में नौकरी की इच्छा रखने वालों को किसी बड़ी कंपनी से ऑफर मिल सकता है. विदेशी व्यक्तियों के संपर्क में रहकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है. इस महीने खर्च अधिक होने की संभावना है, इसलिए बजट के अनुसार खरीदारी को प्राथमिकता दें. बचत पर ध्यान रखते हुए म्यूचुअल फंड या सुरक्षित निवेश में योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पार्टनरशिप संबंध महत्वपूर्ण रहेंगे. सहयोग और तालमेल बनाए रखना आवश्यक है. सत्परिणाम और मेहनत का लाभ धीरे-धीरे मिलेगा. पार्टनर को इस समय अधिक लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारिक और व्यक्तिगत रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने से आर्थिक और मानसिक संतोष प्राप्त होगा.

Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में विशेष सावधानी बरतनी होगी. महिला बॉस को प्रसन्न रखना लाभकारी रहेगा और अनावश्यक तकरार से बचना होगा. इस समय ऐसा नहीं है कि आप परेशान हों, लेकिन संयम और विवेक बनाए रखना आवश्यक है. नौकरीपेशा लोग या अधिकारी वर्ग प्रमोशन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं. कार्यस्थल पर सहयोग और सकारात्मक व्यवहार से सफलता सुनिश्चित होगी.

Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लोग धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, खासकर देवी के सिद्ध पीठ का दौरा लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक काम न होने से उलझन बनी रह सकती है और बॉस पूर्ण सहयोग नहीं देंगे. धैर्य और समझदारी से काम करने पर कठिनाइयाँ कम होंगी. धार्मिक यात्रा और आध्यात्मिक ध्यान मानसिक संतोष देंगे.

Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों को अनावश्यक रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. धन को लेकर चिंता बनी रहेगी और आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना और समय पर निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा. सामाजिक और पारिवारिक सहयोग से इस समय का प्रभाव संतुलित रहेगा.

Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लोग इस समय शॉपिंग और जूलरी खरीदकर पत्नी को प्रसन्न कर सकते हैं. ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी. पत्नी के नाम से किया गया निवेश मुनाफे सहित वापस मिल सकता है. परिवार और संबंधों में सहयोग बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer - Photo Gallery
13/13

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

