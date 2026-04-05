Shukra Gochar 2026: 6 अप्रैल को शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशियों के बढ़ेगी परेशानियां; जानें प्रभाव

Shukra Gochar in Bharani Nakshatra: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को खास और काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है. शुक्र को धन और एश्वर्य का ग्रह माना जाता है. शुक्र समय-समय में राशि और नक्षत्र में परिवर्त करते रहते हैं. जिसका असर सभी राशियों पर पड़ता है. सोमवार, 6 अप्रैल को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. जिसके बाद वह भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.