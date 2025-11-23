Shukra Gochar 2025: 26 नवंबर से कुछ राशियों की किस्मत का ताला खोलेंगे शुक्रदेव, जानें किसे मिलेगी सफलता
Shukra Gochar 2025: शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनाओं को गहरा, साफ और संवेदनशील बनाता है. कई लोग अपने रिश्तों, भावनाओं और भरोसे से ज्यादा ध्यान देंगे. यह गोचर आपकी समझ भावनात्मक हीलिंग और उलझे रिश्तों को सुधारने में मदद करता है.
शुक्र गोचर
26 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर तक शुक्रदेव वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं. यह समय भावनात्मक गहराई, स्थिर प्रेम, सच्चे रिश्तों की चाह को बढ़ाता है. क्योंकि सूर्यदेव और मंगलदेव पहले से ही वृश्चिक राशि में स्थित हैं. इसलिए माहौल में गहराई, गंभीरता और आकर्षण को बढ़ाने का ये काम करता है.
मेष राशि
शुक्रदेव आपके आठवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं. जिससे साझा धन, भावनात्मक बातें औ र पुरानी बातों में स्पष्टता आती है. कुछ पुरानी बातें दोबारा सामने आ सकती हैं.
वृषभ राशि
शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में आते हैं. इससे रिश्तों, साझेदारी और विवाह में भावनाएं गहरी होती हैं. आप अपने रिश्ते में स्थिरता लाने या किसी पुराने मुद्दे को हल करने की तरफ बढ़ेंगे.
मिथुन राशि
यह गोचर आपके षष्ठ भाव को प्रभावित करता है. आप रोजमर्रा के काम, अपनी सेहत और कार्यस्थल के बारे में सोचेंगे. आपकी किसी से पुरानी गलत फहमी सही हो सकती है.
कर्क राशि
शुक्रदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करते हैं, जिससे प्रेम, क्रिएटिविटी और आपकी इमोश्नल हेल्थ पर असर पड़ता है. बच्चों या प्रियजनों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा.
सिंह राशि
शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव से गुजरते हैं, जिससे घर, परिवार और निजी मामलों पर आपका ध्यान बना रहता है. आप अपने घर में शांति बनाने पर ध्यान देंगे.
कन्या राशि
शुक्रदेव आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं. जिससे आपकी बातचीत लोगों से अच्छी रहेगी. छोटे भाई-बहन से सहयोग मिल सकता है.
तुला राशि
शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करते हैं. पारिवारिक बातचीत में मिठास लाने का काम करते हैं और आर्थिक तंगी को कम करते हैं.
वृश्चिक राशि
शुक्रदेव आपके पहले भाव में प्रवेश करते हैं. ये आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और कोमलता बढ़ेगी. शुक्रदेव आपके सप्तम भाव को भी सक्रिय करते हैं, जिससे विवाह या लंबे समय के रिश्तों में सकारात्मकता आती है.
धनु राशि
शुक्रदेव आपके बारहवें भाव में प्रवेश करते हैं. खर्च बढ़ने की संभावना है. शुक्रदेव आपके षष्ठ भाव को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कार्यस्थल की चुनौतियों को शांति से संभाल पाएंगे.
मकर राशि
शुक्रदेव आपके ग्यारहवें भाव से गुजरते हैं. दोस्ती, टीमवर्क और लंबे समय के लक्ष्य मजबूत होते हैं. रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं.
कुंभ राशि
शुक्रदेव आपके दसवें भाव में आ रहे हैं. जिससे करियर में मजबूती आएगी. आपकी छवि में सुधार आएगा.
मीन राशि
शुक्रदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करते हैं. यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा. शुक्रदेव आपके तृतीय भाव को भी सक्रिय करते हैं, जिससे आपकी बातचीत में आत्मविश्वास आता है.