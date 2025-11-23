Shukra Gochar 2025: 26 नवंबर से कुछ राशियों की किस्मत का ताला खोलेंगे शुक्रदेव, जानें किसे मिलेगी सफलता

शुक्र गोचर

26 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर तक शुक्रदेव वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं. यह समय भावनात्मक गहराई, स्थिर प्रेम, सच्चे रिश्तों की चाह को बढ़ाता है. क्योंकि सूर्यदेव और मंगलदेव पहले से ही वृश्चिक राशि में स्थित हैं. इसलिए माहौल में गहराई, गंभीरता और आकर्षण को बढ़ाने का ये काम करता है.