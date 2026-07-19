क्या सचिन तेंदुलकर के दामाद बनेंगे शुभमन गिल? परिवार संग तस्वीरों ने मचाई हलचल, फैंस में खुशी की लहर!
Shubman Gill-Sara Tendulkar: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. शुभमन गिल का नाम भारत के महान बल्लेबाज सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है. लंबे समय से ऐसी अफवाहें सामने आ रही थीं कि वे दोनों गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसे में जब शुभमन गिल विंबलडन में सचिन तेंदुलकर की फैमिली के साथ पहुंचे, तो उनकी चर्चा तेज हो गई. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल होने लगीं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के साथ शुभमन गिल भी दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में कहा जाने लगा कि शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के रिश्ते का बात चल रही है. यहां जानें क्या है सच्चाई…
शुभमन गिल की वायरल तस्वीरें
शुभमन गिल उस वक्त खूब चर्चा में आए, जब वह सचिन तेंदुलकर के साथ विंबलडन 2026 के एकल पुरुष सेमीफाइनल का मुकाबला देखने पहुंचे. ऐसा पहली बार था शुभमन गिल ने रॉयल बॉक्स से विंबलडन का मुकाबला देखा. इस दौरान सचिन तेंदुलकर के साथ ही उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद रहीं.
इंटरनेट पर सामने आईं फेक तस्वीरें
शुभमन गिल विंबलडन देखने के लिए सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ के साथ गए थे. इस दौरान सारा तेंदुलकर वहां पर दिखाई नहीं दीं, लेकिन इंटरनेट पर वायरल तस्वीरों में सारा भी दिखाई दे रही हैं. ऐसे में जाहिर है कि इन तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.
क्या है सच्चाई?
दरअसल, जिस दिन सचिन तेंदुलकर के साथ शुभमन गिल विंबलडन देखने पहुंचे थे. उस समय सारा तेंदुलकर स्पेन में थीं. सारा ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मलोरका, स्पेन (Mallorca, Spain) लोकेशन के साथ कई तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में वह बीच सैर, खाने का आनंद लेते और एक दोस्त के साथ सेल्फी लेती दिखाई दे रही थी.
सोशल मीडिया पर क्यों हो रही चर्चा?
सोशल मीडिया पर शुभमन गिल की सचिन तेंदुलकर के साथ सामने आई तस्वीरों के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या सारा तेंदुलकर संग भारतीय कप्तान के रिश्ते की बात हो रही है. बता दें कि इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी की ओर से इस पर बयान सामने नहीं आया है. हालांकि इंटरनेट पर फैंस के बीच चर्चा जरूर हो रही है.
क्या शुभमन सारा को कर रहे थे डेट?
भारतीय कप्तान शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के रिलेशनशिप को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि शुभमन और की सारा की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.
शुभमन गिल ने रॉयल बॉक्स से देखा मैच
रॉयल बॉक्स में बैठकर विंबलडन देखने के बाद शुभमन गिल की चर्चा तेज हो गई. दरअसल, काफी कम खिलाड़ियों को विंबलडन के रॉयल बॉक्स में बैठकर मैच देखने का मौका मिलता है. शुभमन गिल से पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को यह सम्मान मिल चुका है.