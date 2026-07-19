क्या सचिन तेंदुलकर के दामाद बनेंगे शुभमन गिल? परिवार संग तस्वीरों ने मचाई हलचल, फैंस में खुशी की लहर!

Shubman Gill-Sara Tendulkar: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. शुभमन गिल का नाम भारत के महान बल्लेबाज सारा तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है. लंबे समय से ऐसी अफवाहें सामने आ रही थीं कि वे दोनों गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसे में जब शुभमन गिल विंबलडन में सचिन तेंदुलकर की फैमिली के साथ पहुंचे, तो उनकी चर्चा तेज हो गई. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल होने लगीं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर के साथ शुभमन गिल भी दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में कहा जाने लगा कि शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के रिश्ते का बात चल रही है. यहां जानें क्या है सच्चाई…