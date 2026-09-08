Shubhman Gill Girlfriend List: क्रिकेट जगत के वो हैंडसम हंक! जिनकी दीवानी हो चुकी हैं ये 5 बॉलीवुड हसीनाएं; देखें शुभमन की रूमर्ड गिर्ल्फ्रेंड्स

Shubhman Gill Girlfriend List: भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है. क्रिकेट में सफलता मिलने के बाद गिल की लोकप्रियता ग्लैमर की दुनिया में भी बढ़ी है. उन्हें कई बड़ी बॉलीवुड पार्टियों और फिल्मी सितारों के साथ भी देखा गया है. इसी वजह से समय-समय पर कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया. हालांकि, इनमें से ज्यादातर रिश्तों की सिर्फ अफवाहें ही सामने आईं.