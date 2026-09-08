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Shubhman Gill Girlfriend List: क्रिकेट जगत के वो हैंडसम हंक! जिनकी दीवानी हो चुकी हैं ये 5 बॉलीवुड हसीनाएं; देखें शुभमन की रूमर्ड गिर्ल्फ्रेंड्स

Shubhman Gill Girlfriend List: भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है. क्रिकेट में सफलता मिलने के बाद गिल की लोकप्रियता ग्लैमर की दुनिया में भी बढ़ी है. उन्हें कई बड़ी बॉलीवुड पार्टियों और फिल्मी सितारों के साथ भी देखा गया है. इसी वजह से समय-समय पर कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया. हालांकि, इनमें से ज्यादातर रिश्तों की सिर्फ अफवाहें ही सामने आईं.


By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 12:58:38 PM IST

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सारा तेंदुलकर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुभमन गिल लंबे समय तक सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ रिलेशनशिप में थे. हालांकि, अब वे साथ नहीं हैं.

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मारिया अरोयोग

शुभमन गिल के मारिया अरोयोग नाम की एक स्पेनिश महिला को डेट करने की अफवाहें तब वायरल हुईं जब उन्हें IPL मैचों के दौरान स्टैंड्स में देखा गया.

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सारा अली खान

शुभमन गिल का नाम एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ भी जोड़ा गया था, जब उन्हें एक से ज़्यादा बार एक साथ देखा गया था. हालांकि, सारा ने 'कॉफी विद करण' पर इन अफवाहों को गलत बताया.

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रिधिमा पंडित

शुभमन गिल के एक्ट्रेस रिधिमा पंडित से शादी करने की अफवाहें कुछ समय तक उड़ीं. हालांकि, रिधिमा ने इस "बेवकूफी भरी" अफवाह को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह शुभमन गिल को जानती भी नहीं हैं.

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सोनम बाजवा

शुभम गिल का नाम पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन सोनम ने सोशल मीडिया साइट X पर इन दावों को गलत बताया.

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