‘भाबी जी घर पर हैं’ को शुभांगी अत्रे ने किया अलविदा, जानें 10 साल बाद शो को छोड़ने के पीछे क्या वजह बताई?

shubhangi atre left bhabiji ghar par hain: टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यह शो नए अवतार ‘भाबी जी घर पर हैं 2.0’ के साथ लौटने जा रहा है. इस नए कलेवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शो में पुरानी अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे की वापसी हो रही है. वहीं, पिछले 10 सालों से इस किरदार को निभा रहीं शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है. शुभांगी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इस फैसले के पीछे की वजहों को खुलकर बताया है.