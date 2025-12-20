  • Home>
  'भाबी जी घर पर हैं' को शुभांगी अत्रे ने किया अलविदा, जानें 10 साल बाद शो को छोड़ने के पीछे क्या वजह बताई?

‘भाबी जी घर पर हैं’ को शुभांगी अत्रे ने किया अलविदा, जानें 10 साल बाद शो को छोड़ने के पीछे क्या वजह बताई?

shubhangi atre left bhabiji ghar par hain: टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यह शो नए अवतार ‘भाबी जी घर पर हैं 2.0’ के साथ लौटने जा रहा है. इस नए कलेवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शो में पुरानी अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे की वापसी हो रही है. वहीं, पिछले 10 सालों से इस किरदार को निभा रहीं शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ने का बड़ा फैसला लिया है. शुभांगी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इस फैसले के पीछे की वजहों को खुलकर बताया है.


By: Shubahm Srivastava | Published: December 20, 2025 11:19:01 PM IST

क्यों छोड़ा ‘भाबी जी घर पर हैं’?

शुभांगी अत्रे ने साफ कहा कि शो छोड़ने के पीछे किसी दूसरे प्रोजेक्ट का दबाव नहीं है. उनके मुताबिक, “कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है.” उन्होंने बताया कि यह शो उनके दिल के बेहद करीब है और हमेशा रहेगा, लेकिन एक कलाकार के तौर पर खुद को आगे बढ़ाने और नए अनुभव हासिल करने के लिए यह फैसला जरूरी था.

10 साल दिए, करियर का बड़ा हिस्सा

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस शो को पूरे 10 साल दिए हैं, जो किसी भी आर्टिस्ट के करियर का बड़ा हिस्सा होता है. शुभांगी के अनुसार, इतने लंबे समय तक एक ही किरदार निभाने के बाद अब वह खुद को नए रोल्स और नए प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लोर करना चाहती हैं. यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का सही समय है.

कलाकारों के लिए अलग-अलग पहचान बनाने का मौका

जब उनसे पूछा गया कि क्या शो छोड़ने के बाद उन्हें डर लग रहा है, तो शुभांगी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कलाकारों को अलग-अलग पहचान बनाने का मौका देते हैं.

'शुभांगी अत्रे' के रूप में भी जानते हैं लोग

लोग उन्हें सिर्फ “अंगूरी भाभी” के नाम से ही नहीं, बल्कि “शुभांगी अत्रे” के रूप में भी जानते हैं. इसी भरोसे के साथ वह साल 2026 में नए मौके तलाशना चाहती हैं—चाहे वह नया टीवी शो हो, वेब सीरीज हो या कोई अलग तरह का प्रोजेक्ट.

शिल्पा शिंदे की वापसी पर क्या कुछ कहा?

शुभांगी ने शिल्पा शिंदे की वापसी पर भी बेहद भावुक और सकारात्मक बात कही. उन्होंने कहा कि शिल्पा शिंदे ने उन्हें यह किरदार एक छोटे बच्चे की तरह सौंपा था, जिसे उन्होंने पूरे 10 साल तक प्यार और मेहनत से पाला-पोसा. अब वह इस “रिप्लेसमेंट गेम” को खत्म करते हुए इस किरदार को पूरे दिल से शिल्पा को वापस लौटा रही हैं.

दिल में संजोकर रखेंगी शो की यादें

उन्होंने शिल्पा शिंदे और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह हमेशा शो और इससे जुड़ी यादों को अपने दिल में संजोकर रखेंगी.

