  • बोल्ड लुक से Shruti Hassan ने इंटरनेट पर मचाया आतंक! लोगों ने कहा था पहले सर्जरी की दुकान, एक्ट्रेस ने करारा जवाब देकर की बोलती बंद

बोल्ड लुक से Shruti Hassan ने इंटरनेट पर मचाया आतंक! लोगों ने कहा था पहले सर्जरी की दुकान, एक्ट्रेस ने करारा जवाब देकर की बोलती बंद

 श्रुति हसन, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं जिनके बारे साउथ  सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक, श्रुति हसन ने अपनी एक्टिंग से हर दिल जीत लिया है। वो हमेशा अपनी फिल्मों और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन हाल ही में एक नया बहस छिड़ गई है ,लोग कह रहे हैं कि श्रुति ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सोशल मीडिया पर तो उन्हें ‘प्लास्टिक सर्जरी की दुकान’ तक कहकर ट्रोल किया जा रहा है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 21, 2025 14:18:11 IST
Shruti Hassan in this black frock suit is a combination of elegance and comfort that will touch every heart - Photo Gallery
1/7

श्रुति हसन के साथ इस काले फ्रॉक सूट में शान और सुकून का ऐसा मेल, जो हर दिल को छू जाए

श्रुति हसन इस काले फ्रॉक सूट में बिल्कुल जादू जैसी लग रही हैं, हर अंदाज में उनकी खूबसूरती झलक रहा है। उनकी मुस्कान में एक खास बात है, जो उनकी प्लास्टिक सर्जरी के बाद और भी निखर गई है

Shruti Hass won the hearts of her fans in a black suit - Photo Gallery
2/7

श्रुति हस ने काले सूट में जीता अपने फैनस का दिल

श्रुति हसन इस काले रंग के सूट नरम और चमकदार फैब्रिक जैसे चांदनी की तरह फैल रही है, जो उनके इस लुक को और भी ज्यादा निखार रहा हैं साथ ही एक्ट्रेस चमकदार डिटेल्स उनकी खूबसूरती को और निखार देते हैं और साथ में खास भी बना रही है जिसे देखकर श्रुति के हर फैन का उनपर दिल आ गया हैं।

Shruti Hassan's black outfit broke all records - Photo Gallery
3/7

श्रुति हसन ब्लैक आउटफिट ने तोड़ा सारा रिकार्ड

श्रुति हसन की यह तस्वीर एकदम कातिलाना और ग्लैमरस है इस
तस्वीर में उन्होंने ब्लैक आउटफिट पहन रखा हैं जिसमें खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और नेट की फिनिशिंग है, उनकी पर्सनैलिटी को और भी निखारता है। उनकी घुंघराली बालों की झलक और मासूमियत भरी अदाएं दिल जीत लेती हैं। बात अगर उनके लास्टिक सर्जरी की करें, तो श्रुति ने इसे बहुत खूबसूरती से अपनाया है, जिससे उनका चेहरा और भी निखर गया है।

Shruti Haasan golden colored saree gave a glamorous touch to the picture - Photo Gallery
4/7

श्रुति हसन सुनहरे रंग की साड़ी ने तस्वीर को दिया ग्लैमरस टच

श्रुति हसन की इस तस्वीर काले और सुनहरे रंग की साड़ी पहन रखी हैं जो उन्हे एक ग्लैमरस टच दे रहा हैं । उनकी मुस्कान और खुले बालों की उनकी खूबसूरती पर चार चंद लगा रहा है और साथ ही हम आपको यह भी अभी बात दे की कुछ साल पहले श्रुति ने अपनी सर्जरी कराई थी, जिससे उनकी फिगर और भी परफेक्ट हो गई है।

Shruti Hassan spread her beauty on the internet with her red satin gown - Photo Gallery
5/7

श्रुति हसन ने रेड सैटिन गाउन से इंटरनेट पर बिखेरा अपने हुस्न का जलवा

इस तस्वीर में श्रुति हसन ने अपनी रेड सैटिन गाउन में ऐसा जलवा बिखेरा है कि हर निगाह ठहर जाए। उसकी कर्वी पर्सनालिटी और डीप स्लिट ड्रेस, कैमरे के लेंस को भी मदहोश कर रही है।जिसे देखने के बाद हर कोई घायल हो रहा है।

Shruti Haasan's black net lacy outfit casts a spell of her beauty on everyone - Photo Gallery
6/7

श्रुति हासन ने ब्लैक नेट वाली लेसी आउटफिट ने चलाया सब पर अपने हुस्न का जादू

इस तस्वीर में श्रुति हासन ने ब्लैक नेट वाली लेसी आउटफिट पहनकर अपने हुस्न का जादू चलाया है, जिसे देखकर सभी की निगाहे एक्ट्रेस पर ही अटक गई हैं । आगे से डीप नेक और पीछे से बोल्ड बैक कट है जो उनके हुस्न को और भी ज्यादा निखार रहा है।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

