बोल्ड लुक से Shruti Hassan ने इंटरनेट पर मचाया आतंक! लोगों ने कहा था पहले सर्जरी की दुकान, एक्ट्रेस ने करारा जवाब देकर की बोलती बंद

श्रुति हसन, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं जिनके बारे साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक, श्रुति हसन ने अपनी एक्टिंग से हर दिल जीत लिया है। वो हमेशा अपनी फिल्मों और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन हाल ही में एक नया बहस छिड़ गई है ,लोग कह रहे हैं कि श्रुति ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सोशल मीडिया पर तो उन्हें ‘प्लास्टिक सर्जरी की दुकान’ तक कहकर ट्रोल किया जा रहा है।