Shriya Saran and Andrei Koscheev Love Story: शिप पर अकेले खड़ी थीं एक्ट्रेस, तभी आ गया रशियन शख्स; फिर 3 साल बाद बनीं मां, फिल्मी है लव स्टोरी

श्रिया सरन की फिल्में

श्रिया सरन ने हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है. ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया. इसके अलावा ‘शिवाजी: द बॉस’ में रजनीकांत और ‘छत्रपति’ में प्रभास के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई. इन फिल्मों ने श्रिया को साउथ और हिंदी सिनेमा में खास पहचान दिलाई.