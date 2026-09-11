Shriya Saran and Andrei Koscheev Love Story: शिप पर अकेले खड़ी थीं एक्ट्रेस, तभी आ गया रशियन शख्स; फिर 3 साल बाद बनीं मां, फिल्मी है लव स्टोरी
Shriya Saran and Andrei Koscheev Love Story: श्रिया सरन और आंद्रे कोशीव की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है. दोनों की मुलाकात धोखे से हुई. लेकिन यहीं से इनकी बीच ऐसी नजदीकियां बढ़ीं कि आज दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे हैं. अभिनेत्री के पति रशियन हैं. आज एक्ट्रेस अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं. आइए जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी.
गलती से पहले पहुंच गई मालदीव
श्रिया सरन की अपने पति आंद्रेई कोश्चीव से पहली मुलाकात काफी फिल्मी है. एक्ट्रेस ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी प्रेम कहानी बताई थी. उन्होंने बताया था कि उनका मालदीव जाने का प्लान अप्रैल महीने में था लेकिन गलती से वह मार्च में ही मालदीव पहुंच गईं.
कैसे हुई पहली मुलाकात?
मालदीव पहुंचने के बाद अभिनेत्री श्रिया सरन अकेले एक यॉट पर सवार हो गई थीं. और वह काफी अकेला महसूस कर रही थीं, इसलिए डेक पर अकेले खड़ी थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो वहां आंद्रे कोस्कीव खड़े थे. यही उनकी पहली मुलाकात थी, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई.
मुलाकात बन गई खास
अभिनेत्री ने बताया कि दोनों एक-दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जिसकी वजह से उनकी पहली मुलाकात और भी खास बन गई. दोनों ने साथ में डाइविंग की और बातचीत के बाद डेटिंग शुरू कर दी.
शादी के 3 साल बाद बेटी का हुआ जन्म
मालदीव में अपनी मुलाकात के बाद, श्रिया और आंद्रेई ने डेटिंग शुरू की और मार्च 2018 में अपने लोखंडवाला के घर पर शादी के बंधन में बंध गए. कपल ने 2021 में अपनी बेटी राधा का स्वागत किया, जिससे उनका परिवार पूरा हो गया.
जब श्रिया की फिल्म देख डर गए उनके पति
श्रिया सरन ने मजाक में बताया था कि आंद्रे ने उनकी पहली फिल्म ‘दृश्यम’ देखी थी और उसे देखकर वह डर गए थे. इस एपिसोड में श्रिया के साथ तेजा सज्जा, जगपति बाबू और रितिका नायक भी नजर आए.
श्रिया सरन की फिल्में
श्रिया सरन ने हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है. ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया. इसके अलावा ‘शिवाजी: द बॉस’ में रजनीकांत और ‘छत्रपति’ में प्रभास के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई. इन फिल्मों ने श्रिया को साउथ और हिंदी सिनेमा में खास पहचान दिलाई.