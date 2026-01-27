  • Home>
  Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े?

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े?

Shreyas Talpade Birthday Special: अपनी एक्टिंग और आवाज से दर्शकों पर जादू चलाने वाले श्रेयस तलपड़े आज 50वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं. श्रेयस अय्यर का जन्म 27 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले मराठी टीवी शोज में काम किया था. इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में आने का विचार किया. बॉलीवुड में आने के बाद अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान समेत कई बड़े स्टार्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला.  


By: Preeti Rajput | Published: January 27, 2026 10:34:35 AM IST

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े?
इस फिल्म से की शुरुआत

श्रेयस तलपड़े ने कॉलेज से ही थिएटर करना शुरु कर दिया था. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत ‘वो’ नाम के सीरियल से की थी. वहीं बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म 'इकबाल' के जरिए कदम रखा था. यह फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्टर ने एक दिव्यांग क्रिकेटर का किरदार निभाया था.

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े? - Photo Gallery
दो नेशनल अवॉर्ड

नागेश कुकुनूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'इकबाल' दो नेशनल अवॉर्ड मिले थे. पहला बेस्ट फिल्म का और दूसरा नसीरुद्दीन शाह को कोच की भूमिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला था.

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े? - Photo Gallery
खुद का OTT प्लेटफॉर्म

श्रेयस तलपड़े ने हम तुम शबाना, सेटर्स, ओम शांति ओम, गोलमाल रिटर्न्स, हाउसफुल 2, पोस्टर बॉयज सहित कई फिल्मों में काम किया है. वहीं पुष्पा और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन को अपनी आवाज भी दी है. जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. श्रेयस ने साल 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘नाइन रासा’ भी लॉन्च किया था.

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े? - Photo Gallery
बॉलीवुड में आने से पहले की थी शादी

श्रेयस तलपड़े ने हिंदी सिनेमा में कदम रखने से पहले ही शादी कर ली थी. साल 2004 में 28 साल की उम्र में उन्होंने दीप्ति तलपड़े से शादी कर ली थी. साल 2018 में कपल ने सरोगेसी के जरिए बेटी आद्या का वेलकम किया था.

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े? - Photo Gallery
कटरीना पर था क्रश

साल 2012 में श्रेयस ने कटरीना कैफ को अपना क्रश बताया था. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि "मैं तो कटरीना कैफ के प्यार में पागल हूं, मैं उनके साथ एक फिल्म करना चाहता हूं."

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े? - Photo Gallery
सैफ अली खान से लगता था डर

इसी इंटरव्यू में श्रेयस ने कहा कि " मेरी पत्नी को करीना कपूर बहुत अच्छी लगती हैं. लेकिन, मैं डरता हूं कहीं सैफ अली खान मुझे पीट न दें."

Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े? - Photo Gallery

