Birthday Special: कटरीना कैफ से था पागलों वाला प्यार, फिर सैफ के सामने क्यों डर से कांपते थे श्रेयस तलपड़े?

Shreyas Talpade Birthday Special: अपनी एक्टिंग और आवाज से दर्शकों पर जादू चलाने वाले श्रेयस तलपड़े आज 50वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं. श्रेयस अय्यर का जन्म 27 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले मराठी टीवी शोज में काम किया था. इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में आने का विचार किया. बॉलीवुड में आने के बाद अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान समेत कई बड़े स्टार्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला.