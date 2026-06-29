IPL 2026 के दौरान हुई थीं जबरदस्त ट्रोल; अब लॉक अप सीजन 2 में बनीं कंटेस्टेंट; बनाना चाहती हैं अलग पहचान

आईपीएल के दौरान हुई थीं ट्रोल

आईपीएल 2026 में एक मैच के बारिश की वजह से रद्द होने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने एक-एक प्वाइंट्स साझा किए थे. जिसके बाद श्रेष्ठा ने एक रील बनाए थे. जब आईपीएल 2026 के आखिरी पड़ाव में पंजाब किंग्स एक प्वाइंट्स की वजह से बाहर हो गई तो उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था.