IPL 2026 के दौरान हुई थीं जबरदस्त ट्रोल; अब लॉक अप सीजन 2 में बनीं कंटेस्टेंट; बनाना चाहती हैं अलग पहचान
Shresta Iyer: नेटफ्लिक्स पर ‘लॉक अप’ सीजन 2 की शुरुआत 27 जून की रात हो गई है. जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने एंट्री की और अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर को भी ‘लॉक अप: सच या सजा’ के कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल किया गया है.
श्रेष्ठा अय्यर ने क्या कहा?
प्रीमियर एपिसोड के दौरान श्रेष्ठा ने कहा कि वह इस शो में अपनी अलग पहचान बनाने आई है. भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर सोशल मीडिया पर एक जानी-मानी हस्ती हैं.
कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?
श्रेष्ठा अय्यर एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं. उन्होंने फिल्म ‘सरकारी बच्चा’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्हें ‘एग्रीमेंट कर ले’ नाम के एक आइटम सॉन्ग के लिए चुना गया, जिसमें उन्होंने अपने शानदार डांस मूव्स और ऑन-स्क्रीन मौजूदगी का जलवा दिखाया.
आईपीएल के दौरान हुई थीं ट्रोल
आईपीएल 2026 में एक मैच के बारिश की वजह से रद्द होने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने एक-एक प्वाइंट्स साझा किए थे. जिसके बाद श्रेष्ठा ने एक रील बनाए थे. जब आईपीएल 2026 के आखिरी पड़ाव में पंजाब किंग्स एक प्वाइंट्स की वजह से बाहर हो गई तो उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था.
अपने डांस वीडियो के लिए मशहूर हैं श्रेष्ठा
श्रेष्ठा अपने डांस वीडियो और डिजिटल कंटेंट के लिए मशहूर हैं. उन्हें अक्सर अपने भाई के मैचों के दौरान स्टैंड्स से उनका हौसला बढ़ाते हुए देखा जाता है. अब श्रेष्ठा अपनी यात्रा में खुद ही अगला कदम उठा रही हैं.
कौन-कौन से कलाकार इस सीजन में हो रहे शामिल?
लॉक अप के इस सीजन में सुनीता आहूजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, रियाज अली, धीरज धूपर, श्रेया कार्ला, सूफी मोतीवाला और अन्य सहित प्रतियोगियों की एक स्टार-स्टड लाइनअप शामिल है, जो जेल-थीम वाले रियलिटी शो के अंदर नाटक, मनोरंजन और अप्रत्याशित मोड़ के मिश्रण का वादा करती है.
इस शो में शामिल होने पर क्या कहा था?
श्रेष्ठा अय्यर ने इंटरव्यू के दौरान रियलिटी शो में भाग लेने के अपने फैसले के बारे में बात की, उन्होंने साझा किया कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना किया है, लेकिन मैंने इसके माध्यम से आगे बढ़ना सीखा है.
खुद की पहचान बनाने आई हूं
ज्यादातर लोग मुझे श्रेयस की बहन के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं यहां अपनी खुद की पहचान बनाने और जो मैं हूं उसके लिए पहचाने जाने के लिए हूं. लॉक अप मेरा एक अलग पक्ष दिखाने और लोगों को उस लेबल से परे मेरी कहानी बताने के लिए एक आदर्श मंच लगता है.