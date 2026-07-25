IND vs ZIM: टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, श्रेयस अय्यर हुए गदगद, बोले- हम तो यार 180…
भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 90 रन की बड़ी जीत के बाद बेहद खुश नजर आए. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई. अय्यर ने कहा कि यह जीत पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन का नतीजा है और हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया.
ईशान किशन और तिलक वर्मा की जमकर तारीफ
श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए ईशान किशन और तिलक वर्मा की खूब सराहना की. उन्होंने कहा कि दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारियां खेलीं और कई शानदार शॉट लगाए. अय्यर के मुताबिक उनकी बल्लेबाजी देखने में भी बहुत शानदार लग रही थी और इसी वजह से भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया.
उम्मीद से ज्यादा रन बनाए भारत ने
भारतीय कप्तान ने कहा कि मैच शुरू होने से पहले उन्हें लगा था कि इस पिच पर 180 से 200 रन का स्कोर अच्छा रहेगा. लेकिन बल्लेबाजों ने उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन किया और टीम का स्कोर 219 रन तक पहुंचा दिया. अय्यर ने कहा कि इतने रन बन जाना टीम के लिए किसी बोनस से कम नहीं था.
गेंदबाजों ने नहीं दिया कोई मौका
अय्यर ने भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि सभी गेंदबाजों ने अपनी योजना के अनुसार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की. इसी का नतीजा रहा कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज कभी भी मैच में वापसी नहीं कर सके और पूरी टीम सिर्फ 129 रन पर आउट हो गई.
युवा खिलाड़ियों को दिया खास संदेश
भारत के कप्तान ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को हमेशा निडर होकर खेलना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुराने प्रदर्शन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. सबसे जरूरी बात यह है कि खिलाड़ी वर्तमान पर ध्यान दें और मिलने वाले हर मौके का पूरा फायदा उठाएं.
अगले मैच में हो सकते हैं बदलाव
श्रेयस अय्यर ने बताया कि अभी अंतिम टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन पर कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोच से भी बात नहीं हुई है. हालांकि, प्रिंस को चोट लगी है, इसलिए टीम में एक या दो बदलाव किए जा सकते हैं.
सीरीज का अंत जीत के साथ करना लक्ष्य
अय्यर ने कहा कि टीम अब आखिरी टी20 मुकाबले पर पूरा ध्यान दे रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय खिलाड़ी इसी आत्मविश्वास और शानदार प्रदर्शन को जारी रखेंगे. कप्तान ने कहा कि हर नया मैच एक नया मौका होता है और टीम सीरीज का समापन जीत के साथ करना चाहती है.