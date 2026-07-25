IND vs ZIM: टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, श्रेयस अय्यर हुए गदगद, बोले- हम तो यार 180…

भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 90 रन की बड़ी जीत के बाद बेहद खुश नजर आए. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई. अय्यर ने कहा कि यह जीत पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन का नतीजा है और हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया.