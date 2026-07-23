IND vs ENG: श्रेयस अय्यर को किस्मत का साथ, लगातार रच रहे इतिहास, कब तक चलेगा सिलसिला?

सिर्फ दो कदम दूर विश्व रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर अब इस विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ दो टॉस जीत दूर हैं. अगर आने वाले मुकाबलों में भी किस्मत उनका साथ देती है, तो वह डैरेन सैमी के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं और टी20 इंटरनेशनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं.