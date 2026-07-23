IND vs ENG: श्रेयस अय्यर को किस्मत का साथ, लगातार रच रहे इतिहास, कब तक चलेगा सिलसिला?
लगातार आठवीं बार जीता टॉस
श्रेयस अय्यर अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार आठ टॉस जीतने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं. इससे पहले कोई भी भारतीय कप्तान टी20 क्रिकेट में लगातार आठ बार टॉस जीतने का कारनामा नहीं कर पाया था.
आयरलैंड दौरे से शुरू हुआ सिलसिला
31 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 26 जून 2026 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ भारत की टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी. उसी मुकाबले से शुरू हुआ टॉस जीतने का सिलसिला अब लगातार आठ मैचों तक पहुंच गया है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ बना नया रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आठवां टी20 इंटरनेशनल मैच था. इस मैच में भी उन्होंने टॉस अपने नाम किया और लगातार आठवीं बार सही कॉल करते हुए नया भारतीय रिकॉर्ड बना दिया.
धोनी का रिकॉर्ड छोड़ा पीछे
इससे पहले यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था. धोनी ने मई 2010 से फरवरी 2012 के बीच भारत की कप्तानी करते हुए लगातार सात टी20 इंटरनेशनल टॉस जीते थे. अब अय्यर ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
भारतीय क्रिकेट में दर्ज हुआ नया कीर्तिमान
आठवीं लगातार टॉस जीत के साथ श्रेयस अय्यर ने भारतीय टी20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है. यह उपलब्धि भले ही टॉस से जुड़ी हो, लेकिन रिकॉर्ड बुक में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया है.
अब डैरेन सैमी के रिकॉर्ड पर नजर
टी20 इंटरनेशनल में आईसीसी पूर्ण सदस्य देशों के बीच लगातार सबसे ज्यादा 10 टॉस जीतने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी के नाम है. उन्होंने कप्तान रहते हुए लगातार 10 बार टॉस जीता था.
सिर्फ दो कदम दूर विश्व रिकॉर्ड
श्रेयस अय्यर अब इस विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ दो टॉस जीत दूर हैं. अगर आने वाले मुकाबलों में भी किस्मत उनका साथ देती है, तो वह डैरेन सैमी के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं और टी20 इंटरनेशनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं.