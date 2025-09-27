ग्लैमरस रेड साड़ी में Shraddha Kapoor का चार्म, देख फैंस हुए बेकाबू

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं. अपनी मासूम मुस्कान, स्टाइलिश फैशन सेंस और बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है. फिल्मों के अलावा वह अपने साड़ी लुक्स और वेस्टर्न स्टाइल से भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. श्रद्धा की खूबसूरती, सिंपल नेचर और फैशन का जादू उन्हें यूथ की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक बनाता है.