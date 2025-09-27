ग्लैमरस रेड साड़ी में Shraddha Kapoor का चार्म, देख फैंस हुए बेकाबू - Photo Gallery
ग्लैमरस रेड साड़ी में Shraddha Kapoor का चार्म, देख फैंस हुए बेकाबू

श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं. अपनी मासूम मुस्कान, स्टाइलिश फैशन सेंस और बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है. फिल्मों के अलावा वह अपने साड़ी लुक्स और वेस्टर्न स्टाइल से भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. श्रद्धा की खूबसूरती, सिंपल नेचर और फैशन का जादू उन्हें यूथ की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक बनाता है.

By: Komal Singh | Published: September 27, 2025 7:05:25 AM IST

लाल साड़ी में श्रद्धा कपूर का कातिलाना लुक

श्रद्धा कपूर का लाल साड़ी लुक उनकी अदाओं को और भी खूबसूरत बना रहा है. उनके गहनों, लंबी चोटी और कातिल निगाहों से उन्होंने हॉटनेस और क्यूटनेस का जादू बिखेरा है.

नाज़ुक अदाओं में लिपटी श्रद्धा का साड़ी लुक

श्रद्धा कपूर इस शिमरी साड़ी में बेहद हॉट और क्यूट लग रही हैं. उनका नाज़ुक अंदाज़, ग्लैमरस ब्लाउज और दिल-आकर्षक स्माइल, हर किसी का दिल जीत लेती है.

श्रद्धा कपूर का साड़ी में हुस्न का जलवा

श्रद्धा कपूर का यह साड़ी लुक बेहद हॉट और क्यूट है. उनकी कातिलाना अदाएं, मासूम चेहरा और एक्सप्रेशन हर किसी का दिल चुराने के लिए काफी हैं.

श्रद्धा कपूर का डीप नेक ब्लाउज लुक

इस लुक में श्रद्धा कपूर ने बेहद प्यारा डीप नेक ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी पहन रखी है. उनकी मासूम मुस्कान फैंस का दिल चुरा रही है.

श्रद्धा कपूर का सेक्सी साड़ी लुक

इस लुक में श्रद्धा कपूर ने नेवी ब्लू साड़ी को ब्लैक ब्लाउज के साथ कैरी किया है. उनका ये फैशनेबल अंदाज़ पूरे लुक को और भी हॉट बना रहा है.

श्रद्धा कपूर का मल्टी कलर साड़ी लुक

इस लुक में श्रद्धा कपूर ने मल्टी कलर की साड़ी पहनी है. खुले बालों पर हाथ रखते हुए उनकी क्यूट अदाएं फैंस की धड़कनें बढ़ा देती हैं.

श्रद्धा कपूर का येलो साड़ी लुक

इस लुक में श्रद्धा कपूर ने स्टोन वाली येलो साड़ी पहनी है. मांग टीका, छोटा पर्स और खुले बाल उनके कातिलाना अंदाज़ को और भी ग्लैमरस बना रहे हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

