ऋषि कपूर की ‘गर्लफ्रेंड’ फिर परेश रावल की बीवी, कई सुपरहिट फिल्मों में किया काम; जानें शोमा आनंद ने क्यों छोड़ी इंडस्ट्री?

Shoma Anand: फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकारों ने अलग-अलग किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई. इसी लिस्ट में एक्ट्रेस शोमा आनंद का नाम भी शामिल है. काफी कम लोगों को पता है कि शोमा आनंद का असली नाम नीलम अरोड़ा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस के साथ काम किया था. लेकिन समय के साथ बॉलीवुड की ‘चालाक बहू’ के तौर पर जानी जाने लगीं. आज के एक्शन और मॉडर्न सिनेमा के दौर से वह खुद को नहीं जोड़ पा रही हैं, जिस कारण उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.