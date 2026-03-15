सुंदरता के नाम पर महिलाओं को दर्दनाक सजा, बेहद अजीब हैं दुनिया की ये 7 प्रथाएं

ब्रेस्ट आयरनिंग

ब्रेस्ट आयरनिंग की प्रथा अफ्रीका के कैमरून, गिनी और चाड जैसे देशों में काफी प्रचलित है. इस प्रथा में बढ़ती उम्र की लड़कियों के स्तनों को गर्म वस्तुओं से दबाया जाता है. इस दर्दनाक प्रथा का उद्देश्य प्यूबरटी में देरी और पुरुषों का यौन आकर्षण कम करना है. यह प्रक्रिया खासतौर पर मां करती है.