अमेरिका में दोस्त को गिलहरी समझकर चलाई गोली, 17 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, परिवार के लिए जुटाया जा रहा फंड !
अमेरिका से एक चौंकाने वाली घटना (Shocking Incident) सामने आई है. जहां एक 17 साल का कार्सन रेयान (Carson Ryan) नाम का लड़का अपने साथियों के साथ शिकार (Hunt) करने गया था, लेकिन एक साथी ने उसे गिलहरी (Squirrel) समझकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत (On the spot death) हो गई.
गिलहरी समझकर 17 साल के लड़के को मारी गोली
एक युवा अपने साथियों के साथ शिकार पर गया था, जहां एक साथी ने उसे गिलहरी समझकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना में 17 साल के कार्सन रेयान ने मौके पर तोड़ा दम
अमेरिका के आयोवा में हुए इस घटना में 17 साल के कार्सन रेयान की मौत हो गई, जो वॉशिंगटन में पढ़ाई कर रहा था.
गोली चलाने वाले ने गिलहरी समझकर मारी थी गोली
गोली चलाने वाले साथी का दावा है कि उसने गिलहरी समझकर कार्सन रेयान पर गोली चलाई थी.
लिस ने मामले में आगे की कार्रवाई की शुरू
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है, फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है.
कार्सन फुटबॉल में बनाना चाहता था अपना करियर
मृतक कार्सन अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहता था और वॉशिंगटन हाई स्कूल में सीनियर था.
कार्सन की टीम ने घटना के बाद फेसबुक पर जताया शोक
कार्सन की टीम ने फेसबुक पर शोक जताते हुए लिखा, "हमारा दिल पूरी तरह से टूट चुका है".
कार्सन के कोच ने बताया प्रतिभाशाली लड़का
कार्सन के कोच ने उसे एक बेहद प्रतिभाशाली लड़का बताया जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया करता था.
कार्सन के परिवार की मदद के लिए जुटाया जा रहा फंड
मृतक कार्सन के परिवार की मदद के लिए चैरिटी के जरिए 54 हजार डॉलर से ज्यादा का फंड जुटाया जा चुका है.
अमेरिका में गन कल्चर पर सवाल हुए खड़े
इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए है.
अमेरिका में गन खरीदना से लगातार हो रही घटनाएं
अमेरिका में गन खरीदना आसान होने से आए दिन हादसे की घटनाएं बढ़ती जा रही है,जैसे कि हाल ही में मिशिगन में चर्च में हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी.
