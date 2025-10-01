अमेरिका में दोस्त को गिलहरी समझकर चलाई गोली, 17 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, परिवार के लिए जुटाया जा रहा फंड ! - Photo Gallery
अमेरिका में दोस्त को गिलहरी समझकर चलाई गोली, 17 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, परिवार के लिए जुटाया जा रहा फंड !

अमेरिका से एक चौंकाने वाली घटना (Shocking Incident) सामने आई है. जहां एक 17 साल का कार्सन रेयान (Carson Ryan) नाम का लड़का अपने साथियों के साथ शिकार (Hunt) करने गया था, लेकिन एक साथी ने उसे गिलहरी (Squirrel) समझकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत (On the spot death) हो गई. 

By: DARSHNA DEEP | Published: October 1, 2025 6:33:43 PM IST

Carson's team expressed condolences
1/11

गिलहरी समझकर 17 साल के लड़के को मारी गोली

एक युवा अपने साथियों के साथ शिकार पर गया था, जहां एक साथी ने उसे गिलहरी समझकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Carson's coach called him a talented boy
2/11

घटना में 17 साल के कार्सन रेयान ने मौके पर तोड़ा दम

अमेरिका के आयोवा में हुए इस घटना में 17 साल के कार्सन रेयान की मौत हो गई, जो वॉशिंगटन में पढ़ाई कर रहा था.

Shooter mistook the bullet for a squirrel
3/11

गोली चलाने वाले ने गिलहरी समझकर मारी थी गोली

गोली चलाने वाले साथी का दावा है कि उसने गिलहरी समझकर कार्सन रेयान पर गोली चलाई थी.

Police started action
4/11

लिस ने मामले में आगे की कार्रवाई की शुरू

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है, फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है.

Wanted to make a career in football
5/11

कार्सन फुटबॉल में बनाना चाहता था अपना करियर

मृतक कार्सन अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहता था और वॉशिंगटन हाई स्कूल में सीनियर था.

Carson's team expressed condolences
6/11

कार्सन की टीम ने घटना के बाद फेसबुक पर जताया शोक

कार्सन की टीम ने फेसबुक पर शोक जताते हुए लिखा, "हमारा दिल पूरी तरह से टूट चुका है".

Carson's coach called him a talented boy
7/11

कार्सन के कोच ने बताया प्रतिभाशाली लड़का

कार्सन के कोच ने उसे एक बेहद प्रतिभाशाली लड़का बताया जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया करता था.

Funds are being raised to help Carson's family
8/11

कार्सन के परिवार की मदद के लिए जुटाया जा रहा फंड

मृतक कार्सन के परिवार की मदद के लिए चैरिटी के जरिए 54 हजार डॉलर से ज्यादा का फंड जुटाया जा चुका है.

Questions raised on gun culture in America
9/11

अमेरिका में गन कल्चर पर सवाल हुए खड़े

इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए है.

Gun buying in America continues to cause incidents
10/11

अमेरिका में गन खरीदना से लगातार हो रही घटनाएं

अमेरिका में गन खरीदना आसान होने से आए दिन हादसे की घटनाएं बढ़ती जा रही है,जैसे कि हाल ही में मिशिगन में चर्च में हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी.

अमेरिका में दोस्त को गिलहरी समझकर चलाई गोली, 17 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, परिवार के लिए जुटाया जा रहा फंड ! - Photo Gallery
11/11

Disclaimer

यह खबर एक वास्तविक घटना पर आधारित है, लेकिन तथ्यों की पुष्टि के लिए कृपया मूल स्रोतों की पूरी तरह से जांच करें. समाचार की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की गई है, लेकिन किसी भी संभावित या गलत सूचना के लिए InKhabar जिम्मेदार नहीं हैं.

अमेरिका में दोस्त को गिलहरी समझकर चलाई गोली, 17 साल के लड़के की दर्दनाक मौत, परिवार के लिए जुटाया जा रहा फंड ! - Photo Gallery

