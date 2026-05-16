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Bollywood Divorce: कभी थे ‘परफेक्ट कपल’, आज हैं अलग! बॉलीवुड के वो तलाक जिन्होंने सोशल मीडिया पर मचा दिया था तूफान

Bollywood Divorce: बॉलीवुड ने पिछले कुछ दशकों में कई सेलेब्रिटी ब्रेकअप देखे हैं, लेकिन कुछ तलाक ऐसे थे जिन्होंने फैंस को दूसरों से ज़्यादा चौंका दिया. इसकी वजह थी इन जोड़ियों की मज़बूत पब्लिक इमेज, लंबी शादी, या परियों जैसी प्रेम कहानियाँ. हाल के अलगाव से लेकर इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रेकअप तक, यहाँ बॉलीवुड के अब तक के सबसे चौंकाने वाले तलाकों पर एक नज़र है.


By: Heena Khan | Published: May 16, 2026 2:44:15 PM IST

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मौनी रॉय और सूरज नांबियार

हाल के उन सेलेब्रिटी अलगावों में से एक जिसने सुर्खियाँ बटोरीं, मौनी रॉय और सूरज नांबियार का ब्रेकअप था. इसने फैंस को इसलिए चौंका दिया क्योंकि इस जोड़ी ने ऑनलाइन हमेशा एक खुश और प्यार भरी इमेज दिखाई थी. अपनी ग्लैमरस छुट्टियों, रोमांटिक इंस्टाग्राम पोस्ट और पब्लिक अपीयरेंस के लिए मशहूर, इन दोनों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश जोड़ियों में से एक माना जाता था.

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मलाइका अरोड़ा और अरबाज़ खान

लगभग दो दशकों की शादी के बाद, मलाइका अरोड़ा और अरबाज़ खान ने 2016 में अपने अलगाव की घोषणा की, जिससे फैंस हैरान रह गए. इस जोड़ी को लंबे समय से बॉलीवुड की सबसे स्थिर सेलेब्रिटी शादियों में से एक माना जाता था. तलाक के बावजूद, दोनों ने अपने बेटे अरहान की मिलकर परवरिश करते हुए एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाए रखा है.

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ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान

ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान का तलाक 2014 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक बन गया. बचपन के प्रेमी, जिनकी शादी को 14 साल हो चुके थे, इस जोड़ी को अक्सर बॉलीवुड की आदर्श जोड़ी माना जाता था. उनके अलगाव ने फैंस को गहरा सदमा दिया, हालाँकि बाद में दोनों ने एक सम्मानजनक दोस्ती बनाए रखी और अपने बच्चों की मिलकर परवरिश करना जारी रखा.

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कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप

कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप का रिश्ता कभी बॉलीवुड की आधुनिक रचनात्मक साझेदारी का प्रतीक था. हालाँकि, उनका अलगाव शादी की मुश्किलों और भावनात्मक असंगति के बारे में उनकी सार्वजनिक ईमानदारी के कारण व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया.

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आमिर खान और किरण राव

जब आमिर खान और किरण राव ने 15 साल की शादी के बाद 2021 में अपने तलाक की घोषणा की, तो इस खबर ने इंडस्ट्री को चौंका दिया. इसकी वजह यह थी कि दोनों ने अक्सर पेशेवर तौर पर एक साथ काम किया था और सार्वजनिक रूप से भावनात्मक रूप से करीब नज़र आते थे. अलग होने के बावजूद, वो एक साथ काम करना जारी रखे हुए हैं और एक मज़बूत पारिवारिक बंधन बनाए रखने पर ज़ोर दिया है.

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सैफ़ अली ख़ान और अमृता सिंह

सैफ़ अली ख़ान और अमृता सिंह की शादी ने अपने उम्र के फ़ासले और अचानक शुरू हुए रोमांस की वजह से एक समय पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया था. 13 साल साथ बिताने के बाद उनका तलाक़ भी उतना ही चौंकाने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि सैफ़ के करियर के शुरुआती सालों में इस जोड़ी ने मिलकर अपना परिवार बसाया था.

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