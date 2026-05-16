Bollywood Divorce: कभी थे ‘परफेक्ट कपल’, आज हैं अलग! बॉलीवुड के वो तलाक जिन्होंने सोशल मीडिया पर मचा दिया था तूफान

आमिर खान और किरण राव

जब आमिर खान और किरण राव ने 15 साल की शादी के बाद 2021 में अपने तलाक की घोषणा की, तो इस खबर ने इंडस्ट्री को चौंका दिया. इसकी वजह यह थी कि दोनों ने अक्सर पेशेवर तौर पर एक साथ काम किया था और सार्वजनिक रूप से भावनात्मक रूप से करीब नज़र आते थे. अलग होने के बावजूद, वो एक साथ काम करना जारी रखे हुए हैं और एक मज़बूत पारिवारिक बंधन बनाए रखने पर ज़ोर दिया है.