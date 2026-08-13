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ड्रेसिंग रूम की लड़ाई से PCB बैन तक… शोएब अख्तर के करियर के 5 बड़े विवाद, एक बार तो BCCI से भिड़े!

Shoaib Akhtar 5 Biggest Controversy: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर आज यानी 13 अगस्त को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. शोएब अख्तर को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता था. अपने दौर में उन्होंने अपनी धारदार रफ्तार और घातक गेंदबाजी से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाई हैं. आज भी उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन विवादों में शामिल रहे. ऐसे में आज हम आपको शोएब अख्तर से जुड़े 5 बड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं.


By: Ankush Upadhayay | Published: August 13, 2026 11:20:18 AM IST

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शोएब अख्तर की मोहम्मद आसिफ से लड़ाई. - Photo Gallery
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मोहम्मद आसिफ से लड़ाई

शोएब अख्तर ने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले ड्रेसिंग रूम में मारपीट कर ली थी. दरअसल, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के बीच बहस हो गई. इस बीच मोहम्मद आसिफ बीच-बचाव करने आए, जिस पर अख्तर ने उन्हें गुस्से में बल्ले से मार दिया. इस विवाद के बाद शोएब अख्तर को तुरंत घर वापस भेज दिया गया था.

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डोपिंग टेस्ट में फेल

अक्टूबर 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शोएब अख्तर का आंतरिक डोपिंग टेस्ट कराया गया था. इस जांच में शोएब अख्तर परफॉर्मेंस-इंहेंसिंग ड्रग 'नैंड्रोलोन' (Nandrolone) के सेवन के दोषी पाए गए थे. इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के ट्रिब्यूनल ने शोएब अख्तर पर 2 साल का बैन लगा दिया था. हालांकि बाद में अपील करने पर उन्हें राहत मिल गई थी.

शोएब अख्तर बॉल टेंपरिंग विवाद. - Photo Gallery
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बॉल टेंपरिंग में भी आया नाम

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर बॉल टेंपरिंग में भी फंस चुके हैं. शोएब अख्तर पर कई बार गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे. साल 2003 में श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज के दौरान शोएब अख्तर को बॉल टैंपरिंग का दोषी पाया गया था. इस मामले में उन्हें 2 वनडे मैचों के लिए बैन कर दिया गया था.

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PCB ने लगाया 5 साल का बैन

साल 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने शोएब अख्तर पर 5 साल का बैन लगाया था. दरअसल, बोर्ड ने शोएब अख्तर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न देकर केवल 'रिटेनरशिप' ऑफर की थी. इससे नाराज होकर शोएब अख्तर ने सार्वजनिक रूप से बोर्ड की नीतियों की तीखी आलोचना की थी. इसकी वजह से उस समय बोर्ड के चेयरमैन नसीम अशरफ ने अख्तर पर 5 साल का बैन लगा दिया.

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BCCI से भी भिड़े शोएब अख्तर

जब साल 2008 में शोएब अख्तर पर पीसीबी ने बैन लगाया था, तब वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलने भारत आए थे. पहले कहा गया था कि वह बैन के बावजूद आईपीएल में खेल सकते हैं. हालांकि बाद में आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने घोषणा कर दी कि जब तक पीसीबी शोएब अख्तर पर से अपना बैन नहीं हटाता, तब तक उन्हें आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसको लेकर शोएब अख्तर ने नाराजगी व्यक्त की थी.

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Shoaib Akhtar
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