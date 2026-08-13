ड्रेसिंग रूम की लड़ाई से PCB बैन तक… शोएब अख्तर के करियर के 5 बड़े विवाद, एक बार तो BCCI से भिड़े!

Shoaib Akhtar 5 Biggest Controversy: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर आज यानी 13 अगस्त को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. शोएब अख्तर को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता था. अपने दौर में उन्होंने अपनी धारदार रफ्तार और घातक गेंदबाजी से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाई हैं. आज भी उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन विवादों में शामिल रहे. ऐसे में आज हम आपको शोएब अख्तर से जुड़े 5 बड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं.