कौन हैं शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद? जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की नींद, एक ने जिला परिषद से लोकसभा तक का सफर किया तय
Shiv Sena UBT MPs: महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों ने सियासी हलचल तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि ये 6 सांसद दिल्ली में बैठक कर अलग गुट बनाने की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उद्धव ठाकरे खेमे में बेचैनी बढ़ गई है. इसी बीच पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी अलग गुट को मान्यता न दी जाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं वे 7 सांसद, जिनके नाम इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं
संजय दीना पाटिल
मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा सीट से सांसद संजय दीना पाटिल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं. संजय दीना पाटिल ने 2004 में भांडुप विधानसभा सीट से विधायक के रूप में राजनीति की शुरुआत की. 2009 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के टिकट पर मुंबई उत्तर-पूर्व से लोकसभा चुनाव जीता. इसके बाद 2019 में वे शिवसेना में शामिल हुए. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को लगभग 29 हजार वोटों से हराकर दोबारा संसद पहुंचे.
भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
भाऊसाहेब वाकचौरे शिर्डी लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनका राजनीतिक आधार अहमदनगर जिले में रहा है. वे पहले भी शिर्डी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. 2024 में उन्होंने महायुति उम्मीदवार को हराकर सीट जीती.
संजय हरिभाऊ जाधव
संजय जाधव परभणी लोकसभा सीट से सांसद हैं. वे लंबे समय से शिवसेना से जुड़े हुए हैं. परभणी से लगातार कई बार सांसद चुने जा चुके हैं. 2024 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी. हालांकि उनका नाम भी चर्चाओं में आया, लेकिन उन्हें अब भी उद्धव गुट का मजबूत स्तंभ माना जाता है.
संजय उत्तमराव देशमुख
संजय देशमुख यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनका राजनीतिक आधार यवतमाल जिले में रहा है. वे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं. 2024 में उन्होंने यवतमाल-वाशिम सीट जीतकर उद्धव गुट को विदर्भ में बड़ी सफलता दिलाई.
नागेश पाटील आष्टीकर
नागेश पाटील आष्टीकर हिंगोली लोकसभा सीट से सांसद हैं. उन्होंने शिवसेना संगठन में तालुका प्रमुख और जिला स्तर पर कई जिम्मेदारियां संभालीं. 2014 में हदगांव से विधायक बने. 2024 में हिंगोली लोकसभा सीट जीतकर संसद पहुंचे.
ओमराजे निंबालकर
ओमराजे निंबालकर धाराशिव (पूर्व में उस्मानाबाद) लोकसभा सीट से सांसद हैं. वे पहले जिला परिषद और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे. 2019 में पहली बार लोकसभा पहुंचे. 2024 में लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए. उन्होंने महायुति उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अर्चना पाटिल को हराकर सीट बरकरार रखी.