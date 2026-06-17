कौन हैं शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद? जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की नींद, एक ने जिला परिषद से लोकसभा तक का सफर किया तय

Shiv Sena UBT MPs: महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों ने सियासी हलचल तेज कर दी है. बताया जा रहा है कि ये 6 सांसद दिल्ली में बैठक कर अलग गुट बनाने की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उद्धव ठाकरे खेमे में बेचैनी बढ़ गई है. इसी बीच पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी अलग गुट को मान्यता न दी जाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं वे 7 सांसद, जिनके नाम इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं