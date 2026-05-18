प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार, अब टीवी की सबसे बड़ी स्टार्स में गिनी जाती हैं शिवांगी जोशी, देखें तस्वीरें

इस सीरियल ने बनाया स्टार

साल 2016 में, उन्होंने स्टारप्लस के ' ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नायरा सिंघानिया गोयनका का किरदार निभाना शुरू किया. नायरा के किरदार के लिए जोशी को कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आईटीए पुरस्कार , मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्वर्ण पुरस्कार, लोकप्रिय पसंद के लिए आइकॉनिक स्वर्ण पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कलाकार पुरस्कार शामिल हैं.