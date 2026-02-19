कौन हैं शिवम दुबे, जिन्होंने 6 साल बड़ी लड़की से की शादी, धर्म को भी किया नजरअंदाज, जानें उनकी खूबसूरत लव स्टोरी

Who is Shivam Dube Wife: भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे और अंजुम खान की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. 6 साल के अंतर, धार्मिक भिन्नता, परिवार की नाराजगी और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद इस जोड़ी ने प्यार को जीतने दिया. आइए जानते हैं उनकी अनोखी कहानी.