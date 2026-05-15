कौन हैं शिव शक्ति सचदेव? मुंबई में खरीदा आलीशान घर, गृह प्रवेश की वायरल फोटों के बीच जानें नेटवर्थ, करियर डिटेल्स
कौन हैं शिव शक्ति सचदेव?
शिवशक्ति सचदेव का जन्म 21 मई, 1993 में हुआ, वो एक भारतीय अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करती हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2007 में भाभी में महक ठकराल की भूमिका निभाकर की थी. लेकिन उन्हें नाम और फेम 2009 के सीरियल सबकी लाडली बेबो से मिला. अब एक्ट्रेस ने मुंबई में अपना घर लिया है.
एक्ट्रेस शिव शक्ति ने पारंपरिक गृह प्रवेश समारोह किया
ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में, शिव शक्ति को पारंपरिक गृह प्रवेश समारोह के दौरान अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूजा की रस्में निभाते हुए देखा गया. एक शानदार नीली साड़ी पहने, एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत और भावुक लग रही थीं, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मना रही थीं.
एक्ट्रेस शिव शक्ति ने अपने सपनों के घर का नाम ‘शुक्र’ रखा
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने नए घर का नाम शुक्र रखा है. एक ऐसा शब्द जो कृतज्ञता और आभार को दर्शाता है. एक भावुक नोट में, शिव शक्ति ने लिखा कि मुंबई जैसे शहर में अपना घर होना सिर्फ़ उनका ही सपना नहीं था, बल्कि उनके माता-पिता का भी सपना था, जो हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी का इस शहर में अपना एक घर हो.
‘मुझे लगता है कि मैं भगवान की सबसे प्यारी संतान हूं’- शिव शक्ति
अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर करते हुए, शिव शक्ति ने लिखा कि उन्हें हमेशा से ऐसा लगा है कि वह भगवान की सबसे प्यारी संतान हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने हर चुनौती और अवसर में उनका साथ दिया है. एक्ट्रेस के अनुसार, यह घर सालों की प्रार्थनाओं, त्याग, समर्पण और लगातार कड़ी मेहनत का नतीजा है. उन्होंने माना कि जब उन्होंने आखिरकार अपने सपने को हकीकत में बदलते देखा, तो वह बहुत ज़्यादा भावुक हो गईं.
बेटी शिव शक्ति की सफलता देखकर माता-पिता भावुक हो गए
यह भावुक पल शिव शक्ति के माता-पिता के लिए और भी खास बन गया, जो समारोह के दौरान खुशी से अभिभूत थे. अपनी बेटी को मुंबई में घर खरीदते हुए देखकर उन्हें गर्व और खुशी का एहसास हुआ. फैंस और फॉलोअर्स ने भी सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लिए बधाई संदेशों और शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी.
एक्ट्रेस शिव शक्ति का करियर
एक्टिंग के अलावा, शिव शक्ति एक जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट बनाती हैं. उन्हें टेलीविज़न शो सबकी लाडली बेबो से लोकप्रियता मिली, उन्होंने बालिका वधू में भी अदाकारी की थीं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऑनलाइन भी एक मजबूत फैनबेस बनाया है.
शिव शक्ति सचदेव की कितनी हैं नेटवर्थ?
एक्ट्रेस शिव शक्ति सचदेव के नेटवर्थ की बात करें तो, उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 50 लाख के करीब है.