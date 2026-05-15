कौन हैं शिव शक्ति सचदेव? मुंबई में खरीदा आलीशान घर, गृह प्रवेश की वायरल फोटों के बीच जानें नेटवर्थ, करियर डिटेल्स

Shivshakti Sachdev New Home: सबकी लाडली बेबो फेम टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिव शक्ति ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है. सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद, एक्ट्रेस ने मुंबई में एक शानदार घर खरीदा है और हाल ही में अपने परिवार के साथ एक दिल को छू लेने वाला गृह प्रवेश (घर में प्रवेश) समारोह मनाया. इस खास मौके की खूबसूरत झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए, शिव शक्ति ने अपने फैंस को अपने नए घर का टूर करवाया और इस यादगार पल को लेकर अपनी भावनाएं ज़ाहिर कीं.