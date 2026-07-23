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मैदान पर पति का खौफ, घर में बीवी का राज, बार्बी डॉल जैसी लगती है इस क्रिकेटर की वाइफ, देखें तस्वीरें

Shimron Hetmyer Love Story: वैसे तो दुनिया के कई क्रिकेटर्स की लव स्टोरी बेहद रोमांचक है, लेकिन वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर की प्रेम कहानी थोड़ी अलग है. शिमरोन हेटमायर की लव स्टोरी फेसबुक से शुरू हुई थी, जो आखिरकार पति-पत्नी के रिश्ते तक पहुंच गई. हालांकि इसके लिए हेटमायर को बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. पढ़ें हेटमायर की दिलचस्प लव स्टोरी…


By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 23, 2026 6:20:58 PM IST

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शिमरोन हेटमायर और निरवानी की लव स्टोरी. - Photo Gallery
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कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर की लव स्टोरी की शुरुआत फेसबुक से हुई थी. वह अपनी क्रश मॉडल निरवानी को फेसबुक पर मैसेज किया करते थे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता था.

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निरवानी की आंखों पर फिदा थे हेटमायर

एक इंटरव्यू में शिमरोन हेटमायर ने बताया था कि उन्हें अपनी क्रश मॉडल निरवानी की आंखें बहुत पसंद हैं. वह उनकी आंखों को देखते ही उन पर फिदा हो गए थे.

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कब रचाई शादी?

फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद हेटमायर और निरवानी के बीच बातचीत शुरू हुई. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद उन्होंने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया. इसके बाद शिमरोन हेटमायर ने 25 दिसंबर 2019 को क्रिसमस के दिन निरवानी को शादी के लिए प्रपोज किया. फिर उन दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए.

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कौन हैं निरवानी?

हेटमायर की वाइफ निरवानी गुयाना की एक मॉडल हैं, जो भारतीय मूल की हैं. निरवरी अपने स्टाइलिश लुक और ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी क्यूट तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.

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क्या करती हैं निरवानी?

शिमरोन हेटमायर की वाइफ निरवानी पेशेवर तौर पर एक मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. निरवानी अक्सर इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल और फैशन ट्रेंड से जुड़े कंटेंट शेयर करती रहती हैं. बता दें कि उनके इंस्टाग्राम पर 44 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

शिमरोन हेटमायर और उनकी वाइफ निरवानी. - Photo Gallery
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एक बच्चे के माता-पिता

मौजूदा समय में हेटमायर और निरवानी एक बच्चे के माता-पिता हैं. साल 2022 में निरवानी ने बेटे को जन्म दिया. इस दौरान हेटमायर ने आईपीएल से छुट्टी भी ली थी

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हेटमायर का करियर

शिमरोन हेटमायर ने वेस्टइंडीज के लिए 16 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 838 रन बनाए. इसके अलावा उन्होंने 59 वनडे मैचों में 1,638 रन बनाए, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 85 मैचों में उनके नाम 1,678 रन दर्ज हैं.

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Shimron Hetmyer
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