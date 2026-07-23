मैदान पर पति का खौफ, घर में बीवी का राज, बार्बी डॉल जैसी लगती है इस क्रिकेटर की वाइफ, देखें तस्वीरें

Shimron Hetmyer Love Story: वैसे तो दुनिया के कई क्रिकेटर्स की लव स्टोरी बेहद रोमांचक है, लेकिन वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर की प्रेम कहानी थोड़ी अलग है. शिमरोन हेटमायर की लव स्टोरी फेसबुक से शुरू हुई थी, जो आखिरकार पति-पत्नी के रिश्ते तक पहुंच गई. हालांकि इसके लिए हेटमायर को बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. पढ़ें हेटमायर की दिलचस्प लव स्टोरी…