शिमला से सिर्फ 12 किमी दूर छिपा है एक ऐसा हिल स्टेशन, जहां पहुंचते ही होगा जन्नत का एहसास
गर्मी की तेज धूप और भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी और शांत जगहों की तलाश करते हैं. हालांकि शिमला-मनाली जैसे हिल स्टेशन अब काफी भीड़भाड़ वाले हो चुके हैं, जहां सुकून ढूंढना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप प्रकृति के बीच शांति और खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो शिमला के पास स्थित माशोबरा एक बेहतरीन ऑफबीट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है.
माशोबरा का परिचय
माशोबरा शिमला से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. ये जगह अपने नेचुरल वातावरण और शांत माहौल के लिए जानी जाती है, जहां आप शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिता सकते हैं.
कम भीड़, ज्यादा सुकून
शिमला की तुलना में माशोबरा कम फेमस है, इसलिए यहां पर्यटकों की भीड़ काफी कम रहती है. यही कारण है कि यहां आपको शांति और रिलैक्सेशन का असली अनुभव मिलता है, जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस पर मिलना मुश्किल होता है.
प्राकृतिक सुंदरता का खजाना
माशोबरा घने देवदार के जंगलों, हरी-भरी वादियों और साफ-सुथरी हवा के लिए फेमस है. यहां का हर दृश्य बेहद मनमोहक होता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.
एडवेंचर और एक्टिविटीज
अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो माशोबरा आपके लिए परफेक्ट जगह है. यहां ट्रेकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक जैसी कई गतिविधियां उपलब्ध हैं, जो आपकी ट्रिप को रोमांचक बना देती हैं.
घूमने की खास जगहें
यहां क्रेगनानो नेचर पार्क, महासू देवता मंदिर और सेब के खूबसूरत बाग मुख्य आकर्षण हैं. इन जगहों पर घूमते हुए आप प्रकृति के और करीब आ सकते हैं और शानदार अनुभव ले सकते हैं.
गर्मियों में परफेक्ट मौसम
अप्रैल और मई के महीनों में माशोबरा का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा रहता है. यहां का तापमान आरामदायक होता है, जिससे ये गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है.
पहुंचने का आसान तरीका
दिल्ली से माशोबरा पहुंचना काफी आसान है. आप पहले शिमला तक बस, ट्रेन या फ्लाइट से पहुंच सकते हैं. कालका से टॉय ट्रेन का सफर बेहद खास अनुभव देता है, और शिमला से टैक्सी या लोकल बस के जरिए माशोबरा आसानी से पहुंचा जा सकता है.