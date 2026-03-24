शिमला से सिर्फ 12 किमी दूर छिपा है एक ऐसा हिल स्टेशन, जहां पहुंचते ही होगा जन्नत का एहसास

गर्मी की तेज धूप और भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी और शांत जगहों की तलाश करते हैं. हालांकि शिमला-मनाली जैसे हिल स्टेशन अब काफी भीड़भाड़ वाले हो चुके हैं, जहां सुकून ढूंढना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप प्रकृति के बीच शांति और खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो शिमला के पास स्थित माशोबरा एक बेहतरीन ऑफबीट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है.