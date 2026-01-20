सिर्फ शिल्पा शेट्टी ही नहीं इन स्टार्स के भी है बड़े रेस्टोरेंट, छापते हैं मोटा पैसा

Celebrities Restaurant: बॉलीवुड सेलेब्स सिर्फ फिल्मों और टीवी में ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी कमाल दिखा रहे हैं. कई स्टार्स ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखा है और अपने शानदार और पॉपुलर रेस्टोरेंट्स से खूब कमाई कर रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे स्टार्स और उनके रेस्टोरेंट्स के बारे में.