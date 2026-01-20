सिर्फ शिल्पा शेट्टी ही नहीं इन स्टार्स के भी है बड़े रेस्टोरेंट, छापते हैं मोटा पैसा
Celebrities Restaurant: बॉलीवुड सेलेब्स सिर्फ फिल्मों और टीवी में ही नहीं, बल्कि बिजनेस में भी कमाल दिखा रहे हैं. कई स्टार्स ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखा है और अपने शानदार और पॉपुलर रेस्टोरेंट्स से खूब कमाई कर रहे हैं. आइए जानते हैं ऐसे स्टार्स और उनके रेस्टोरेंट्स के बारे में.
शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट का एम्बियंस और खाना दोनों ही बहुत पसंद किए जाते हैं. उनके रेस्टोरेंट मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में मौजूद हैं और ये फेमस खाने के शौकीनों की पहली पसंद बन चुका है.
गौरी खान
गौरी खान ने मुंबई के बांद्रा में तोरी नाम का रेस्टोरेंट खोला है. रेस्टोरेंट की डिजाइन खुद गौरी ने की है और इसे देखकर कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता.
करण जौहर
करण जौहर मुंबई में नियुमा नामक बंगलो रेस्टोरेंट के को-फाउंडर हैं. ये रेस्टोरेंट उनके साथी बंटी सजदेह के साथ मिलकर खोला गया है और इसकी खासियत इसकी शानदार क्यूजीन है.
जूही चावला
जूही चावला और उनके पति जय मेहता के दो रेस्टोरेंट हैं- Gustoso (इटैलियन) और Rue de Liban (लेबैनिज). दोनों ही रेस्टोरेंट्स अपने टेस्टी और ऑथेंटिक खाने के लिए फेमस हैं.
सुनील शेट्टी
सुनील शेट्टी ने मुंबई के बांद्रा में पहले HTO रेस्टोरेंट शुरू किया, बाद में इसे बंद कर लिटल इटली नाम से इटैलियन रेस्टोरेंट की शुरुआत की. ये रेस्टोरेंट फूड लवर्स के बीच बहुत पॉपुलर है.
मौनी रॉय
मौनी रॉय ने अपने पति के साथ अंधेरी, मुंबई में बदमाश नामक इंडियन रेस्टोरेंट खोला. ये रेस्टोरेंट अपने देसी फूड और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है.
बॉबी देओल
बॉबी देओल का मुंबई में समप्लेस एल्स रेस्टोरेंट है. यहां नॉर्थ इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाने की वैरायटी मिलती है और ये फूड लवर्स की पसंदीदा जगह है.