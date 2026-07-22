  • Home>
  • Gallery»
  • Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे

Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे

Shilajit Ke Fayde: शिलाजीत एक प्राकृतिक काला और चिपचिपा पदार्थ है, जो पहाड़ों में लंबे समय तक पौधों और अन्य जैविक पदार्थों के धीरे-धीरे सड़ने-गलने की प्रक्रिया से बनता है. आयुर्वेद में इसका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है. माना जाता है कि शिलाजीत पुरुषों की प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) को बेहतर बनाने, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर सकता है. इसके अलावा यह शरीर की कमजोरी कम करने, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और थकान दूर करने में भी सहायक माना जाता है. हालांकि, शिलाजीत का सेवन हमेशा सही मात्रा में और डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए, ताकि इसका सुरक्षित और उचित लाभ मिल सके.


By: Heena Khan | Published: July 22, 2026 12:29:46 PM IST

Follow us on
Google News
shilajit benifits - Photo Gallery
1/6

एनर्जी बढ़ा सकता है

एथलीटों में देखा गया है कि शिलाजीत सप्लीमेंट लेने के बाद वर्कआउट के बाद होने वाली थकान कम होती है और वे मांसपेशियों की अधिकतम ताकत हासिल कर पाते हैं.1 शिलाजीत एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों के लचीलेपन और उनकी मरम्मत में भी मदद कर सकता है.

You Might Be Interested In
shilajit benifits - Photo Gallery
2/6

दिमाग की कार्यक्षमता में गिरावट से बचा सकता है

अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है, जो याददाश्त और बोलने जैसी मानसिक क्षमताओं को बुरी तरह प्रभावित करता है. शिलाजीत में मौजूद एक कंपाउंड, फुल्विक एसिड, दिमाग में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. यह टाऊ (tau) प्रोटीन को जमा होने से रोकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वे अल्जाइमर रोग का कारण बनते हैं.

shilajit benifits - Photo Gallery
3/6

टेस्टोस्टेरोन और फर्टिलिटी बढ़ा सकता है

शिलाजीत पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने में मददगार पाया गया है. यह डीहाइड्रोएपियनड्रोस्टेरोन (DHEAS) और कुल टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है.5

You Might Be Interested In
shilajit benifits - Photo Gallery
4/6

एंटी-एजिंग प्रभाव हो सकते हैं

आयुर्वेदिक चिकित्सा में, माना जाता है कि शिलाजीत लंबी उम्र को बढ़ावा देता है और इसमें एंटी-एजिंग गुण होते हैं.6 इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जिसका संबंध समय से पहले बूढ़ा होने से जोड़ा गया है.

shilajit benifits - Photo Gallery
5/6

वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है

फुल्विक एसिड में एंटीवायरल गुण हो सकते हैं . यह कंपाउंड सूजन को कम कर सकता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर सकता है; ये दोनों ही इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं.

You Might Be Interested In
shilajit benifits - Photo Gallery
6/6

स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है

शिलाजीत एक एडाप्टोजेन के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों के अनुकूल होने में मदद कर सकता है. स्ट्रेस पर शिलाजीत के प्रभावों के बारे में ज़्यादातर स्टडीज़ जानवरों पर की गई हैं. इंसानों पर और रिसर्च की ज़रूरत है.

Tags:
man powershilajit benifits
Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे - Photo Gallery
Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे - Photo Gallery
Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे - Photo Gallery
Shilajit Benifits: भरपूर ताकत और पॉवरफुल मसल्स! इस एक काली चीज के सेवन से मर्दों में आएगी चीते जैसी तेजी; जानें फायदे - Photo Gallery