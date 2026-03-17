हनीमून मनाने पहुंचे शिखर धवन-सोफी शाइन, रोमांटिक तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; देखें Photos

Shikhar Dhawan Sophie Shine honeymoon: शिखर धवन और सोफी शाइन अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने मालदीव पहुंचे. कपल की हनीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. तस्वीरों में दोनों खूब मजे करते हुए नजर आ रहे हैं. सर्फिंग और रोमांटिक सनसेट मोमेंट्स तक, सभी चीजों के दोनों खूब मजे ले रहे हैं. शिखर धवन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं. आइए देखते हैं दोनों के हनीमून की खूबसूरत तस्वीरें…