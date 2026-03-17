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हनीमून मनाने पहुंचे शिखर धवन-सोफी शाइन, रोमांटिक तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; देखें Photos

Shikhar Dhawan Sophie Shine honeymoon: शिखर धवन और सोफी शाइन अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने मालदीव पहुंचे. कपल की हनीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. तस्वीरों में दोनों खूब मजे करते हुए नजर आ रहे हैं. सर्फिंग और रोमांटिक सनसेट मोमेंट्स तक, सभी चीजों के दोनों खूब मजे ले रहे हैं. शिखर धवन  अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं. आइए देखते हैं दोनों के हनीमून की खूबसूरत तस्वीरें…


By: Preeti Rajput | Published: March 17, 2026 2:30:39 PM IST

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हनीमून मनाने पहुंचे शिखर धवन-सोफी शाइन, रोमांटिक तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; देखें Photos
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शिखर धवन और सोफी शाइन

शिखर धवन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाने के लिए मालदीव पहुंचे. कपल अक्सर अपनी तस्वीरों से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है.

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हनीमून मनाने मालदीव पहुंचा कपल

फ़िरोज़ा पानी, लग्ज़री विला और सनसेट बैकड्रॉप का खूबसूरत कॉम्बिनेशन का कपल ने अपने हनीमून पर खूब लुत्फ उठाया. इसकी गवाह दोनों की खूबसूरत तस्वीरें हैं.

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रोमांटिक पोज देते नजर आया कपल

सोफी और धवन दोनों इस तस्वीर में एक साथ रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों काफी खूश लग रहे हैं. यह एक विज़ुअली सिनेमैटिक पल है, जो काफी खूबसूरती से लिया गया है.

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सोशल मीडिया पर शेयर की हनीमून की तस्वीरें

शादी के बाद अब कपल के हनीमून की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. मालदीव पहुंचने के बाद कपल ने
अपनी रोमांटिक ट्रिप की झलकियां शेयर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की. जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

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कपल को बधाई दे रहे फैंस

शिखर धवन और सोफ़ी शाइन की हनीमून की तस्वीरों की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फैंस कपल को खूब बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे हैं.

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पहले हो चुका है तलाक

बता दें कि, शिखर धवन की यह दूसरी शादी है. इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी. जिसके बाद दोनों अलग हो गए, कपल का एक बेटा भी है. जो अपनी मां के साथ रहता है.

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धवन ने की सोफी से शादी

धवन को अब सोफी शाइन के साथ फिर से प्यार मिल गया है. दोनों ने फरवरी में शादी की और अब हनीमून की तस्वीरों को देखकर लगता है,दोनों साथ में काफी खुश हैं.

Tags:
Shikhar DhawanSophie Shine
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