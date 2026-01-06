Sophie Shine vs Ayesha Mukherjee: इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती से आग लगाती हैं धवन की नई दुल्हनियां, आयशा मुखर्जी से कितनी अमीर हैं सोफी शाइन?

Sophie Shine vs Ayesha Mukherjee: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार शिखर धवन फरवरी में सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी का जश्न फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिल्ली-NCR में होगा, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों जगत की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. शानदार समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी और कोई जानकारी सामने नहीं आई है. एक सूत्र ने कहा कि यह एक नई शुरुआत है और वे इसे शांत खुशी और बहुत ज्यादा आभार के साथ देख रहे हैं. सूत्र ने आगे बताया कि धवन खुद पूरे समारोह की योजना बनाने में शामिल हैं.