Sophie Shine vs Ayesha Mukherjee: इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती से आग लगाती हैं धवन की नई दुल्हनियां, आयशा मुखर्जी से कितनी अमीर हैं सोफी शाइन?
Sophie Shine vs Ayesha Mukherjee: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार शिखर धवन फरवरी में सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी का जश्न फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिल्ली-NCR में होगा, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों जगत की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. शानदार समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी और कोई जानकारी सामने नहीं आई है. एक सूत्र ने कहा कि यह एक नई शुरुआत है और वे इसे शांत खुशी और बहुत ज्यादा आभार के साथ देख रहे हैं. सूत्र ने आगे बताया कि धवन खुद पूरे समारोह की योजना बनाने में शामिल हैं.
कौन है शिखर धवन की नई दुल्हनियां? (Shikhar Dhawan new bride)
शिखर धवन की नई दुल्हनिया सोफी एक सफल आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं. उनके पास लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की डिग्री है. उन्होंने कैसलरॉय कॉलेज, आयरलैंड से पढ़ाई की है.
क्या करती हैं सोफी शाइन? (What does Sophie Shine do)
सोफी शाइन फिलहाल वह अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन की सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं. ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश फोटोज के कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ध्यान खींचा है, हालांकि वह ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहतीं.
शिखर धवन की पहली बीवी कौन थीं? (Shikhar Dhawan first wife)
शिखर की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली आयशा से हुई थी, जिनका एक बेटा जोरावर धवन है. आयशा शिखर से 10 साल बड़ी किक बॉक्सर हैं. शिखर ने 2012 में आयशा से शादी की थी. सितंबर 2021 में आयशा ने अलग होने की जानकारी दी और 2023 में दोनों का तलाक हुआ.
सोफी शाइन के मुकाबले आयशा मुखर्जी कैसी है? (Ayesha Mukherjee compare to Sophie Shine)
सोफी शाइन एक आयरिश नागरिक है और वहीं दूसरी तरफ पहली पत्नी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है. सोफी आयशा मुखर्जी से ज्यादा खूबसूरत है.
आयशा मुखर्जी क्या करती है और कहां रहती हैं? (Ayesha Mukherjee do and where does she live)
आयशा मुखर्जी मेलबर्न में रहने वाली एक किकबॉक्सर हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं. आयशा मुखर्जी को स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है और वह फिटनेस फ्रीक हैं. वह अपने डेली रूटीन और वर्कआउट रूटीन को बहुत सख्ती से फॉलो करती हैं और रिंग में भी जाती रहती हैं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि आयशा को टैटू का भी बहुत शौक है.
सोफी शाइन और आयशा मुखर्जी के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? (Sophie Shine and Ayesha Mukherjee instagram followers)
सोफी शाइन की बात करें तो इंस्टाग्राम पर 3.45 लाख फॉलोअर्स हैं. तो वहीं अगर आयशा मुखर्जी की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम पर मात्र 345 फॉलोअर्स हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करके रखा है.
सोफी शाइन की नेटवर्थ कितनी है? (Sophie Shine net worth)
सोफी की नेट वर्थ मुख्य रूप से उनकी कॉर्पोरेट सैलरी और प्रोफेशनल कामों से आती है. स्पोर्ट्स दुनिया के अनुसार, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹1–2 करोड़ INR है. उनकी अनुमानित मासिक आय लगभग $3,000 है, जो उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव सैलरी और अतिरिक्त कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को दिखाती है. अपनी कॉर्पोरेट सैलरी के अलावा, सोफी को कंसल्टिंग काम और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हो सकता है, हालांकि सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से बताए नहीं गए हैं.
आयशा मुखर्जी की नेटवर्थ कितनी है? (Ayesha Mukherjee net worth)
शिखर धवन की पहली पत्नी आयशा मुखर्जी की नेट वर्थ की बात करें तो करीब 75 करोड़ रुपए है. शिखर धवन के साथ उन्होंने दूसरी शादी की थी. आयशा मुखर्जी की पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी, जिसका नाम पता नहीं है. 10 साल की शादी के बाद उनका तलाक हो गया था.