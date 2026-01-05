कौैन हैं सोफी शाइन? जिनके साथ फरवरी में शादी करेंगे शिखर धवन

  • Home>
Shikhar Dhawan: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार शिखर धवन फरवरी में सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी का जश्न फरवरी के तीसरे हफ़्ते में दिल्ली-NCR में होगा, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों दुनिया की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. शानदार समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी और कोई जानकारी सामने नहीं आई है. एक सूत्र ने कहा कि यह एक नई शुरुआत है और वे इसे शांत खुशी और बहुत ज़्यादा आभार के साथ देख रहे हैं.” सूत्र ने आगे बताया कि धवन खुद पूरे समारोह की योजना बनाने में शामिल हैं.


By: Sohail Rahman | Published: January 5, 2026 9:19:33 PM IST

कब से चल रहा रिलेशन? (How long has this relationship been going on?)

धवन और आयरिश नागरिक शाइन का रिश्ता तब सुर्खियों में आया जब दोनों को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड्स में एक साथ देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे कुछ साल पहले दुबई में मिले थे और धीरे-धीरे दोस्त बन गए. बताया जा रहा है कि यह कपल एक साल से ज़्यादा समय से साथ रह रहा है.

कौन हैं सोफी शाइन? (Who is Sophie Shine?)

सोफी शाइन एक आयरिश नागरिक हैं जिनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड बहुत मज़बूत है. वह 35 साल की हैं और अभी अबू धाबी में रहती हैं. सोफी नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं, जहां वह एक सीनियर लीडरशिप रोल में हैं.

कितनी पढ़ी लिखी हैं सोफी शाइन? (How educated is Sophie Shine?)

सोफी शाइन ने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. उन्होंने आयरलैंड के कैसलरॉय कॉलेज में भी पढ़ाई की है. सोफी ने अपना करियर ग्लैमर की दुनिया से बाहर बनाया है, जो उन्हें स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के कई पार्टनर्स से अलग बनाता है.

कैसी हैं सोफी शाइन? (How is Sophie Shine?)

सोफी के साथ काम करने वाले लोग उन्हें आत्मविश्वासी, फोकस्ड और ज़मीन से जुड़ी हुई बताते हैं. ऐसा लगता है कि इन खूबियों की वजह से धवन के साथ उनका मज़बूत रिश्ता बना है.

