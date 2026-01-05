कौैन हैं सोफी शाइन? जिनके साथ फरवरी में शादी करेंगे शिखर धवन

Shikhar Dhawan: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार शिखर धवन फरवरी में सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी का जश्न फरवरी के तीसरे हफ़्ते में दिल्ली-NCR में होगा, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों दुनिया की बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. शानदार समारोह की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी और कोई जानकारी सामने नहीं आई है. एक सूत्र ने कहा कि यह एक नई शुरुआत है और वे इसे शांत खुशी और बहुत ज़्यादा आभार के साथ देख रहे हैं.” सूत्र ने आगे बताया कि धवन खुद पूरे समारोह की योजना बनाने में शामिल हैं.