तलाक के बाद हमदर्द बनी अमेरिकन हसीना, कैसे पड़ा ‘गब्बर’ नाम? जानिए शिखर धवन से जुड़ीं अनसुनी बातें

तलाक के बाद हमदर्द बनी अमेरिकन हसीना, कैसे पड़ा ‘गब्बर’ नाम? जानिए शिखर धवन से जुड़ीं अनसुनी बातें
Shikhar Dhawan Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ‘गब्बर’ नाम से बेहद लोकप्रिय हैं. उनके इस नाम के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है. धवन के 40वें जन्मदिन के अवसर पर आइए जानते हैं कि उनके नाम के पीछे की कहानी क्या है. इतना ही नहीं इस खबर में हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्से भी जानेंगे.
छक्के छुड़ा देते थे धवन
शिखर धवन का जन्म 5 दिसंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था. घरेलू क्रिकेट भी वे दिल्ली की तरफ से ही खेले. धोनी दिल्ली के लिए खेलते हुए प्वाइंट पर फील्डिंग करते थे और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर तंज कसा करते थे. ऐसा वह बल्लेबाजों का ध्यान भटकाने और उनके विकेट लेने के इरादे से किया करते थे.
कैसे पड़ा गब्बर नाम
उन दिनों धोनी शोले फिल्म के विलेन 'गब्बर सिंह' के बोले डायलॉग 'बहुत याराना है' बोलकर विपक्षी बल्लेबाजों को स्लेज करते थे. इसी वजह से तब के दिल्ली के कोच विजय दहिया, जो भारतीय टीम के लिए खास विकेटकीपर बल्लेबाज खेल चुके हैं, ने धोनी का नाम 'गब्बर' रख दिया. यह नाम धोनी के साथ ऐसा जुड़ाव कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनकी पहचान इसी उपनाम से होने लगी.
प्यार में भी खा चुके धोखा
शिखर धवन और मेलबर्न की किकबॉक्सर आयशा मुखर्जी ने 2012 में शादी की थी. यह आयशा की दूसरी शादी थी, और उनकी पिछली शादी से उनकी पहले से ही दो बेटियां थीं. 2014 में इस कपल का एक बेटा हुआ जिसका नाम ज़ोरावर है. लगभग आठ साल की शादी के बाद, यह कपल 2021 में अलग हो गया.
शिखर धवन को फिर से मिला प्यार
तलाक के बाद शिखर धवन को एक बार फिर प्यार हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अब आयरलैंड की एक प्रोफेशनल महिला सोफी शाइन के साथ रिलेशनशिप में हैं. सोफी शाइन अबू धाबी में रहती हैं और एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज़ फर्म में 'सेकंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट' के तौर पर काम करती हैं.
कई बार देखा गया साथ
धवन और सोफी शाइन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत बनाम बांग्लादेश मैच सहित कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया है. वे सोशल मीडिया पर अक्सर रील्स और पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं.
शिखर ने खुद किया ऐलान
दोनों की मुलाकात UAE में हुई थी. शिखर ने 1 मई, 2025 को सोफी के साथ अपने रिश्ते को "इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल" किया और एक पोस्ट में उन्हें "माई लव" कहा.