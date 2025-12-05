तलाक के बाद हमदर्द बनी अमेरिकन हसीना, कैसे पड़ा ‘गब्बर’ नाम? जानिए शिखर धवन से जुड़ीं अनसुनी बातें

कैसे पड़ा गब्बर नाम

उन दिनों धोनी शोले फिल्म के विलेन 'गब्बर सिंह' के बोले डायलॉग 'बहुत याराना है' बोलकर विपक्षी बल्लेबाजों को स्लेज करते थे. इसी वजह से तब के दिल्ली के कोच विजय दहिया, जो भारतीय टीम के लिए खास विकेटकीपर बल्लेबाज खेल चुके हैं, ने धोनी का नाम 'गब्बर' रख दिया. यह नाम धोनी के साथ ऐसा जुड़ाव कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनकी पहचान इसी उपनाम से होने लगी.