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बाली की वादियों में पत्नी सोफी संग शिखर धवन का रोमांटिक अंदाज, इश्क में डूबा दिखा कपल, देखें तस्वीरें

Shikhar Dhawan: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों पत्नी सोफी शाइन के साथ वेकेशन पर हैं. दोनों की इंटरनेट कुछ रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कपल झरने में नहाता दिख रहा है. देखें तस्वीरें. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 25, 2026 12:41:28 PM IST

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Shikhar Dhawan with wife sophie - Photo Gallery
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शिखर धवन पत्नी संग मना रहे छुट्टियां

क्रिकेटर शिखर धवन अपनी दूसरी शादी के बाद से जिंदगी का आनंद लेते दिख रहे हैं. इस वक्त वह पत्नी सोफी संग बाली में छुट्टियां मना रहे हैं. जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं.

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पत्नी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

ये कपल झरने में नहाता दिख रहा है. इस तस्वीर की बात की जाए, तो इसमें शिखर और सोफी झरने के पानी से खेलते दिख रहे हैं.

Sophie shine - Photo Gallery
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सोफी शाइन का अनोखा अंदाज

शिखर धवन की पत्नी ग्रीन कलर की ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हैं. इस तस्वीर में सोफी शाइन फूलों की डलिया लिए हुए दिख रही हैं और स्माइल कर रही हैं, जो उनके लुक को और निखार रहा है.

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लिखा खूबसूरत कैप्शन

शिखर धवन ने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए खूबसूरत कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'कुछ स्थान आपके मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं. ओम शांति.'

Shikhar Dhawan sophie love story - Photo Gallery
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कैसे शुरू हुआ प्यार?

शिखर धवन और सोफी ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. खबरों के मुताबिक, उनकी मुलाकात दुबई में हुई, जहां उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. उनके डेटिंग की अटकलें तब और तेज हो गईं जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सोफी को शिखर के साथ स्टैंड में देखा गया.

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कब की शादी?

शिखर धवन और सोफी शाइन ने 12 जनवरी को इस जोड़े ने अपनी सगाई की घोषणा की. और 21 फरवरी को करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली थी.

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Shikhar Dhawan
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