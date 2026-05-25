बाली की वादियों में पत्नी सोफी संग शिखर धवन का रोमांटिक अंदाज, इश्क में डूबा दिखा कपल, देखें तस्वीरें

कैसे शुरू हुआ प्यार?

शिखर धवन और सोफी ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. खबरों के मुताबिक, उनकी मुलाकात दुबई में हुई, जहां उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. उनके डेटिंग की अटकलें तब और तेज हो गईं जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सोफी को शिखर के साथ स्टैंड में देखा गया.