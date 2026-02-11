Sherlyn Chopra: स्कूल टॉपर फिर भी अपनाया डर्टी रास्ता, आखिर शर्लिन चोपड़ा क्यों बनी बी-ग्रेड एक्ट्रेस

Sherlyn Chopra Photos: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा मंगलवार को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं. हैदराबाद में जन्मी शर्लिन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी, बाद में उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम किया. उनके जन्मदिन के मौके पर, यहां उनकी जिंदगी और करियर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई गई हैं. चलिए जान लेते हैं.