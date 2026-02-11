Sherlyn Chopra: स्कूल टॉपर फिर भी अपनाया डर्टी रास्ता, आखिर शर्लिन चोपड़ा क्यों बनी बी-ग्रेड एक्ट्रेस
Sherlyn Chopra Photos: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा मंगलवार को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं. हैदराबाद में जन्मी शर्लिन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी, बाद में उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम किया. उनके जन्मदिन के मौके पर, यहां उनकी जिंदगी और करियर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई गई हैं. चलिए जान लेते हैं.
रह चुकी स्कूल टॉपर
शर्लिन हमेशा से एक मेहनती स्टूडेंट रही हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो एक स्कूल टॉपर बनकर पास हुई हैं. छोटी उम्र से ही, पढ़ाई के प्रति उनका फोकस और डेडिकेशन उन्हें दूसरों से अलग बनाता है.
मिस आंध्रा का जीता खिताब
15 साल की उम्र में, शर्लिन को 1999 में ‘मिस आंध्रा’ का ताज पहनाया गया. यह कामयाबी उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट थी. मेकओवर के बाद, उन्होंने ज़्यादा ग्लैमरस लाइफस्टाइल अपनाई, जिससे उन्हें मॉडलिंग में करियर बनाने का मौका मिला.
ऐसे पक्की हुई शोहरत
उन्होंने 2002 में तेलुगु फिल्म वेंडी मब्बू से एक्टिंग में डेब्यू किया, जिसके बाद तमिल फिल्म यूनिवर्सिटी में एक रोल किया. इसके अलावा, शर्लिन पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 3 में भी दिखीं, जिससे उनकी शोहरत और पक्की हो गई.
बदल लिया नाम
जब शर्लिन ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, तो उन्होंने अपने बचपन के नाम मोना चोपड़ा को बदलकर वही नाम रखने का फैसला किया, जिससे वो आज जानी जाती हैं.
बोल्ड सीन का अपनाया रास्ता
अपने करियर की शुरुआत में, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्हें बड़े रोल मिलना मुश्किल हो रहा था. इस वजह से, उन्होंने B-ग्रेड फिल्मों का रुख किया और बोल्ड सीन करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई.
मल्लिका शेरावत से हुई तुलना
बोल्ड रोल करने की उनकी इच्छा की वजह से उनकी तुलना मल्लिका शेरावत से की जाने लगी, जो अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाने वाली एक और एक्ट्रेस हैं.
कई मुश्किलों का किया सामना
शर्लिन ने अपने करियर की शुरुआत में आई मुश्किलों पर खुलकर बात की है, जिसमें इंडस्ट्री में यौन शोषण के मामले भी शामिल हैं. उन्होंने Me Too मूवमेंट के दौरान अपने अनुभव हिम्मत से बताए, और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया.