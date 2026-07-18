लाल रंग और फुल एटीट्यूड… पंजाबी स्टाइल में बेहतरीन लगीं शहनाज गिल, अदाओं से ढाया कहर

Shehnaaz Gill Photos: शहनाज गिल, नाम सुनते ही चेहरे के सामने एक चुलबुली सी लड़की आ जाती है. बिग बॉस से न केवल पहचान बनाई बल्कि अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवानी बना दिया. वो टॉप 3 में पहुंचीं. बिग बॉस में उन्होंने अच्छे दोस्त बनाई. उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ शुक्ला के साथ टॉप पर रही. दोनों को साथ में काफी पसंद किया गया. बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना वजन कम किया और एक बेहतरीन सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में उभरीं. हाल ही में उन्होंने कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो काफी पसंद की जा रही है.