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लाल रंग और फुल एटीट्यूड… पंजाबी स्टाइल में बेहतरीन लगीं शहनाज गिल, अदाओं से ढाया कहर

Shehnaaz Gill Photos: शहनाज गिल, नाम सुनते ही चेहरे के सामने एक चुलबुली सी लड़की आ जाती है. बिग बॉस से न केवल पहचान बनाई बल्कि अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवानी बना दिया. वो टॉप 3 में पहुंचीं. बिग बॉस में उन्होंने अच्छे  दोस्त बनाई. उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ शुक्ला के साथ टॉप पर रही. दोनों को साथ में काफी पसंद किया गया. बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना वजन कम किया और एक बेहतरीन सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में उभरीं. हाल ही में उन्होंने कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो काफी पसंद की जा रही है.


By: Deepika Pandey | Published: July 18, 2026 4:03:53 PM IST

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शहनाज गिल - Photo Gallery
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शहनाज गिल की फिल्में

शहनाज गिल बिगबॉस से आने के बाद कई फिल्मों और गानों में नजर आ चुकी हैं. लोगों को उनकी एक्टिंग और गाने काफी पसंद आते हैं. उनकी फिल्म इक कुड़ी को काफी पसंद किया गया. इसके साथ ही वे हौसला रख, काला शाह काला, किसी का भाई, किसी की जान में नजर आ चुके हैं. वहीं अब उनकी फिल्म 'इश्कनामा' रिलीज होने वाली है. 'इश्कनामा' एक सच्ची प्रेम कहानी से इंस्पायर बताई जा रही है. इसमें निम्‍मा और नसीमा के रिश्ते को दिखाया गया है.

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इश्कनामा में शहनाज गिल

इश्कनामा एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी साल 1981 से 1988 के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा के इर्द-गिर्द घूमती है. हाल ही में उन्होंने फिल्म प्रमोशन के दौरान अपने ऊपर बनने वाली फिल्म को लेकर भी चर्चा की. शहनाज गिल ने कहा कि अगर कभी उनकी जिंदगी पर फिल्म बनी, तो वो फिल्म और उसकी कहानी काफी दिलचस्प होगी. उन्होंने फिल्म का नाम बताने से इनकार कर दिया.

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शहनाज गिल पर बनेगी फिल्म

शहनाज गिल ने कहा कि उनकी जिंदगी की अपनी कोई 'इश्कनामा' यानी प्रेम कहानी हो, तो उसका टाइटल क्या होगा. इस पर उन्होंने कहा कि जब मेरी जिंदगी पर फिल्म बनेगी तो मुझे लगता है कि वे बहुत दिलचस्प होगी, और जब ऐसा होगा, तब मैं उसका टाइटल भी बताऊंगी.

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लाल रंग के सूट में लगीं खूबसूरत

हाल ही में शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज भी शेयर की हैं. इन फोटोज में शहनाज काफी खूबसूरत लग रही थीं. शहनाज ने इन फोटोज में लाल रंग का प्लाजो सूट पहना हुआ है. इन फोटोज में शहनाज बला की खूबसूरत लग रही थीं.

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अदाओं से दीवाना बना रहीं शहनाज

शहनाज गिल की फोटोज में फुल एटीट्यूड देखने को मिला. साथ ही उन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना दिया. इस सूट के साथ उन्होंने गोल्डन रंग की सैंडल पहनीं. साथ ही उन्होंने गोल्डन रंग के झुमके कैरी किए. फोटोज में वे एक कुर्सी पर बैठी थीं. लोगों को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है.

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शहनाज की तारीफ कर रहे फैंस

शहनाज ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि 24 जुलाई को इश्कनामा थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. शहनाज का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि शहनाज सोनी लग रही है. एक यूजर ने लिखा माशाल्लाह! चांद की चांदनी को हर बुरी नजर से बचाएं. किसी ने फायर, तो किसी ने ब्यूटिफुल बताया. पोस्ट पर ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है.

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