जिसकी याद में टूट गईं थी Shehnaaz Gill, क्या भूला दिया अपना पहला प्यार! Raghav संग क्या है रिश्ता? जानें सच

Shehnaaz Gill-Raghav Juyal Dating Truth: बॉलीवुड एक्ट्रेस और ‘पंजाब की कटरीना’ शहनाज गिल पिछले काफी दिनों से अपनी प्रोफेनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियों में खबर है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इन अफवाहों को हवा तब मिली जब राघन अपने जन्मदिन के मौके पर शहनाज का हाथ पकड़े नजर आए.