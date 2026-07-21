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जिसकी याद में टूट गईं थी Shehnaaz Gill, क्या भूला दिया अपना पहला प्यार! Raghav संग क्या है रिश्ता? जानें सच

Shehnaaz Gill-Raghav Juyal Dating Truth: बॉलीवुड एक्ट्रेस और ‘पंजाब की कटरीना’ शहनाज गिल पिछले काफी दिनों से अपनी प्रोफेनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियों में खबर है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इन अफवाहों को हवा तब मिली जब राघन अपने जन्मदिन के मौके पर शहनाज का हाथ पकड़े नजर आए. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: July 21, 2026 1:49:20 PM IST

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राघव की गोद में बैठकर इवेंट से निकलीं शहनाज - Photo Gallery
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राघव-शहनाज का वीडियो वायरल

एक्टर-डांसर राघव अपनी दोस्त शहनाज को भीड़ से बचाते हुए कार तक ले गए और फिर गाड़ी में बैठाते हुए उन्हें अपनी गोद में भी बैठा लिया. जिसके बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं. हालांकि, शहनाज ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.

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शहनाज गिल ने खारिज की अफवाहें

शहनाज गिल ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि वह दोनों अच्छे दोस्त हैं. वहीं अब एक्टर और डांसर राघव जुरेल ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ ली है. हाल ही में पिंकविला के साथ हुए बातचीत में एक्टर ने सहनाज को गोद में बैठाने वाले वीडियो पर सफाई दी.

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राघव जुरेल ने तोड़ी चुप्पी

राघव ने बातचीत में कहा, 'मेरे माता-पिता ने मुझे अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा इंसान बनाया है. अगर उस समय मेरे साथ कोई भी लड़की होती और सभी लड़के उसके पीछे होते, तब भी मैं वही करता जो सही होता.'

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'मैं मौत तक रक्षा करुंगा'

उन्होंने कहा कि 'मैं काफी ताकत के साथ बड़ा हुआ हूं, कि मैं उसे मुक्का भी मार सकता हूं. लेकिन इसी तरह से बड़ा किया गया है. मैं बाकी लड़की कि यह नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता. मैं उस लड़की की मौत तक उसकी रक्षा करुंगा. क्योंकि यही मेरा स्वभाव है.'

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'बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे'

राघव ने कहा कि 'वह किसी भी लड़की के साथ भीड़ में होने वाली बदसलूकी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. वह हर हाल में उसकी मदद करेंगे और उसे ऐसी स्थिति से बाहर निकालेंगे. इसके लिए वह अपने स्टार होने की भी परवाह नहीं करेंगे'.

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राघव जुयाल वर्क फ्रंट की बात करें

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है. वह जल्द ही फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में नजर आएंगे. इसके बाद वह साउथ अभिनेता नानी की फिल्म 'पैराडाइज' में खतरनाक किरदार निभाएंगे. साल के अंत तक वह शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में भी दिखाई देंगे.

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