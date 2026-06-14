अल्फा से लेकर…शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्में कौन-कौन सी हैं? किनके साथ आएंगी नजर

Sharvari Wagh Upcoming Movie: बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में शरवरी वाघ ने अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई है और सफलता के झंडे गाड़े हैं. इन दिनों ‘मैं वापस आऊंगा’ फिल्म को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरवरी वाघ कौन-कौन फिल्मों में नजर आने वाली हैं. इसमें मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अल्फा’ है. इसके अलावा, वो ‘ये प्रेम मोल लिया’ और एक अनटाइटल फिल्म में नजर आने वाली हैं.