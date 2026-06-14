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अल्फा से लेकर…शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्में कौन-कौन सी हैं? किनके साथ आएंगी नजर

Sharvari Wagh Upcoming Movie: बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में शरवरी वाघ ने अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई है और सफलता के झंडे गाड़े हैं. इन दिनों ‘मैं वापस आऊंगा’ फिल्म को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरवरी वाघ कौन-कौन फिल्मों में नजर आने वाली हैं. इसमें मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘अल्फा’ है. इसके अलावा, वो ‘ये प्रेम मोल लिया’ और एक अनटाइटल फिल्म में नजर आने वाली हैं.


By: Sohail Rahman | Published: June 14, 2026 1:37:48 PM IST

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मैं वापस आऊंगा से चर्चा में शरवरी - Photo Gallery
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मैं वापस आऊंगा से चर्चा में शरवरी

सिनेमा घरों में 12 जून को रिलीज हुई ‘मैं वापस आऊंगा’ में शरवरी वाघ दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना जैसे एक्टर्स के साथ नजर आ रही हैं.

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बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, ‘मैं वापस आऊंगा’ फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई है और अब तक बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है.

अल्फा में नजर आएंगी शरवरी - Photo Gallery
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अल्फा में नजर आएंगी शरवरी

शरवरी वाघ मोस्ट अवेटेड फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके अलावा आलिया भट्ट, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं.

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ये प्रेम मोल लिया में नजर आएंगी शरवरी - Photo Gallery
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ये प्रेम मोल लिया में नजर आएंगी शरवरी

अल्फा के अलावा शरवरी के पास फैमिली ड्रामा फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' भी है. इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं. ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स ने मिलकर बनाई है.

आयुष्मान खुराना के साथ आएंगी नजर - Photo Gallery
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आयुष्मान खुराना के साथ आएंगी नजर

'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी के साथ आयुष्मान खुराना नजर आएंगे. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म भी शामिल

शरवरी की अपकमिंग मूवीज में अली अब्बास जफर की अगली फिल्म भी शामिल है. ये एक बड़े बजट की एक्शन-रोमांस ड्रामा फिल्म है. इस अनटाइटल्ड फिल्म में शरवरी की जोड़ी अहान पांडे के साथ बनी है.

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Sharvari wagh
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